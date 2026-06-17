Prediksi Timnas Ghana vs Panama di Piala Dunia 2026: Duel Pembuka Grup L yang Sulit Ditebak

Timnas Ghana. (instagram @blackstarofghana_)
JawaPos.com - Laga pembuka Grup L Piala Dunia 2026 akan mempertemukan Timnas Ghana dan Panama di Toronto Stadium, Kanada, Kamis (18/6) malam WIB. Pertandingan ini menjadi momen penting bagi kedua tim untuk memulai perjalanan mereka di turnamen terbesar sepak bola dunia dengan hasil positif.
Baik Timnas Ghana maupun Panama datang dengan ambisi yang sama di piala dunia. Kemenangan pada pertandingan pertama akan menjadi modal berharga untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Karena itu, duel ini diperkirakan berlangsung ketat sejak menit awal.
Timnas Ghana memasuki Piala Dunia 2026 dengan status sebagai salah satu wakil Afrika yang cukup diperhitungkan. Tim berjuluk The Black Stars tersebut tampil impresif sepanjang fase kualifikasi. Mereka berhasil menjadi juara grup setelah mencatatkan delapan kemenangan, satu hasil imbang, dan hanya satu kekalahan.
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Catatan tersebut menunjukkan bahwa Ghana memiliki kualitas yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Namun, performa mereka setelah memastikan tiket ke putaran final justru menjadi perhatian. Sejumlah hasil kurang memuaskan dalam laga uji coba membuat kepercayaan diri tim sempat menurun.
Situasi itu berujung pada pergantian pelatih. Federasi Sepak Bola Ghana kemudian menunjuk Carlos Queiroz untuk memimpin tim di Piala Dunia 2026. Pelatih asal Portugal tersebut bukan nama asing di level internasional.
Pengalamannya menangani berbagai tim nasional diharapkan mampu membantu Ghana tampil lebih kompetitif. Kehadiran Queiroz membawa harapan baru.
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Meski waktu persiapan relatif singkat, Ghana tetap memiliki banyak pemain berkualitas yang bisa menjadi pembeda dalam pertandingan. Kecepatan serangan dan kekuatan fisik masih menjadi salah satu keunggulan utama tim asal Afrika tersebut.
Di sisi lain, Panama datang dengan motivasi besar untuk menciptakan sejarah baru. Setelah sebelumnya pernah merasakan atmosfer Piala Dunia, mereka kini ingin membuktikan diri sebagai tim yang mampu bersaing dengan negara-negara yang lebih berpengalaman.
Perjalanan Panama menuju Piala Dunia 2026 juga terbilang meyakinkan. Mereka menunjukkan performa yang cukup stabil sepanjang kualifikasi zona CONCACAF.
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