Messi Menangis usai Cetak Gol ke Gawang Aljazair, Ternyata Bukan karena Samai Rekor Miroslav Klose di Piala Dunia

Lionel Messi merayakan gol saat lawqan Aljazair pada laga Grup J Piala Dunia 2026 di Stadion Arrowhead. (FIFA)
JawaPos.com - Lionel Messi kembali menjadi sorotan di Piala Dunia 2026. Kapten Timnas Argentina itu mencetak hattrick saat membawa Albiceleste menang 3-0 atas Aljazair dalam laga fase grup, sekaligus menyamai rekor gol Miroslav Klose sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia.
Tiga gol yang dicetak Messi ke gawang Aljazair membuat koleksi golnya di ajang Piala Dunia kini mencapai 16 gol. Jumlah tersebut sama dengan catatan legenda Jerman Miroslav Klose, yang selama bertahun-tahun memegang rekor sebagai top skor sepanjang masa turnamen paling bergengsi di dunia tersebut.
Namun bukan hanya rekor yang menjadi perhatian. Setelah mencetak gol pertamanya dalam pertandingan itu, Messi terlihat emosional dan sempat menangis di lapangan.
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Banyak yang mengira air mata tersebut berkaitan dengan pencapaian pribadinya, tetapi sang megabintang memberikan penjelasan berbeda.
"Ya, saya menangis setelah gol pertama saya. Itu karena sesuatu yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan sepak bola," kata Messi usai pertandingan.
Pemain berusia 39 tahun itu mengungkapkan bahwa dirinya baru saja melewati beberapa hari yang cukup berat secara pribadi. Meski tidak menjelaskan secara rinci penyebabnya, Messi mengaku sangat terbantu oleh dukungan yang diberikan rekan-rekan setim serta seluruh delegasi Argentina.
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"Saya sempat melalui beberapa hari yang sulit, tetapi saya berterima kasih kepada seluruh delegasi tim dan rekan-rekan setim saya karena mereka selalu berada di sisi saya, memberikan banyak dukungan dan kekuatan untuk membantu saya melewati masa-masa tersebut," ujar Messi.
Messi juga menyampaikan apresiasi kepada para pendukung Argentina yang kembali memenuhi stadion dan memberikan atmosfer luar biasa sepanjang pertandingan.
"Saya juga berterima kasih kepada para suporter karena mereka sekali lagi membuktikan bahwa Argentina adalah sesuatu yang luar biasa. Mereka kembali memenuhi stadion. Saya tidak tahu apakah ada 80.000 penonton atau bahkan lebih," tambah Messi.
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