Bentrokan Suporter di Times Square! Pendukung Argentina dan Aljazair Baku Pukul Jelang Piala Dunia 2026, Anak-Anak Ikut Panik

Suporter Argentina dan Aljazair terlibat bentrokan di Times Square, New York, beberapa jam sebelum berlangsungnya laga Grup J Piala Dunia 2026. (X/Remy Buisine)
JawaPos.com — Bentrokan suporter Argentina dan Aljazair pecah di Times Square, New York, hanya beberapa jam sebelum laga Grup J Piala Dunia 2026 berlangsung di Stadion Arrowhead, Kansas City.
Kericuhan yang melibatkan puluhan pendukung itu memicu kepanikan wisatawan dan anak-anak yang berada di salah satu kawasan paling ramai di Amerika Serikat.
Video yang beredar luas di media sosial memperlihatkan kelompok suporter kedua negara saling mengejar, mendorong, hingga melempar benda di tengah keramaian Manhattan.
Baca Juga:Prediksi Argentina kontra Qatar: Albiceleste Berusaha Hindari Hasil Buruk di Laga Pertama seperti Piala Dunia 2022
Insiden tersebut langsung menjadi sorotan karena terjadi menjelang pertandingan penting yang mempertemukan juara bertahan Argentina melawan Aljazair.
Bagaimana Bentrokan Suporter Terjadi di Times Square?
Kericuhan terjadi pada malam hari ketika ribuan penggemar dari berbagai negara berkumpul di Times Square untuk merayakan atmosfer Piala Dunia 2026.
Kawasan ikonik New York itu memang menjadi salah satu titik pertemuan utama suporter selama turnamen berlangsung.
Baca Juga:Prediksi Argentina vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Messi Siap Pimpin Albiceleste Raih Awal Sempurna
Rekaman video menunjukkan situasi yang semula meriah berubah menjadi kacau dalam hitungan menit. Sejumlah suporter terlihat saling berhadapan sebelum aksi dorong dan lempar benda memicu bentrokan yang lebih besar.
Banyak wisatawan yang sedang menikmati suasana kota terpaksa menjauh dari lokasi kejadian. Beberapa anak-anak yang berada di sekitar area tampak panik dan berlari bersama keluarga mereka untuk mencari tempat yang lebih aman.
Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Daftar Pemain Inggris dan Kroasia di Grup L Piala Dunia 2026
7 Weton Tulang Wangi Darah Manis yang Disukai Mahluk Halus Menurut Primbon Jawa, Weton Anda Termasuk?
Daftar Pemain Spanyol dan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
5 Transportasi Surabaya-Malang Selain Motor yang Lebih Hemat, Tarif Mulai Rp 12 Ribuan
Surat Pernyataan Manajer Kopdes Merah Putih Bocor di Medsos, Undur Diri Kena Denda Rp 100 Juta?
Prediksi Skor Iran vs Selandia Baru di Piala Dunia 2026: Team Melli Diterpa Gejolak Geopolitik Tapi Punya Kans Menang
Prediksi Skor Arab Saudi vs Uruguay di Piala Dunia 2026: La Celeste Dijagokan Menang!