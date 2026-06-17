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Moch. Rizky Pratama Putra
Rabu, 17 Juni 2026 | 14.35 WIB

Bentrokan Suporter di Times Square! Pendukung Argentina dan Aljazair Baku Pukul Jelang Piala Dunia 2026, Anak-Anak Ikut Panik

Suporter Argentina dan Aljazair terlibat bentrokan di Times Square, New York, beberapa jam sebelum berlangsungnya laga Grup J Piala Dunia 2026. (X/Remy Buisine) - Image

Suporter Argentina dan Aljazair terlibat bentrokan di Times Square, New York, beberapa jam sebelum berlangsungnya laga Grup J Piala Dunia 2026. (X/Remy Buisine)

JawaPos.com — Bentrokan suporter Argentina dan Aljazair pecah di Times Square, New York, hanya beberapa jam sebelum laga Grup J Piala Dunia 2026 berlangsung di Stadion Arrowhead, Kansas City.

Kericuhan yang melibatkan puluhan pendukung itu memicu kepanikan wisatawan dan anak-anak yang berada di salah satu kawasan paling ramai di Amerika Serikat.

Video yang beredar luas di media sosial memperlihatkan kelompok suporter kedua negara saling mengejar, mendorong, hingga melempar benda di tengah keramaian Manhattan.

Insiden tersebut langsung menjadi sorotan karena terjadi menjelang pertandingan penting yang mempertemukan juara bertahan Argentina melawan Aljazair.

Bagaimana Bentrokan Suporter Terjadi di Times Square?

Kericuhan terjadi pada malam hari ketika ribuan penggemar dari berbagai negara berkumpul di Times Square untuk merayakan atmosfer Piala Dunia 2026.

Kawasan ikonik New York itu memang menjadi salah satu titik pertemuan utama suporter selama turnamen berlangsung.

Rekaman video menunjukkan situasi yang semula meriah berubah menjadi kacau dalam hitungan menit. Sejumlah suporter terlihat saling berhadapan sebelum aksi dorong dan lempar benda memicu bentrokan yang lebih besar.

Banyak wisatawan yang sedang menikmati suasana kota terpaksa menjauh dari lokasi kejadian. Beberapa anak-anak yang berada di sekitar area tampak panik dan berlari bersama keluarga mereka untuk mencari tempat yang lebih aman.

Editor: Edi Yulianto
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