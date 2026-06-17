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Moch. Rizky Pratama Putra
Rabu, 17 Juni 2026 | 17.34 WIB

Hasil Argentina vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Hattrick Lionel Messi Bawa Albiceleste Menang di Laga Pertama

Lionel Messi merayakan salah satu dari tiga golnya saat membawa Argentina menang 3-0 atas Aljazair pada laga Grup J Piala Dunia 2026 di Stadion Arrowhead. (FIFA) - Image

Lionel Messi merayakan salah satu dari tiga golnya saat membawa Argentina menang 3-0 atas Aljazair pada laga Grup J Piala Dunia 2026 di Stadion Arrowhead. (FIFA)

JawaPos.com — Timnas Argentina sukses mengawali kiprahnya di Grup J Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan setelah mengalahkan Aljazair 3-0 di Stadion Arrowhead, Rabu (17/6/2026).

Lionel Messi menjadi bintang utama lewat torehan hattrick yang memastikan Albiceleste meraih tiga poin penuh pada laga perdana sekaligus mengirim pesan kuat kepada para pesaing.

Bagaimana Jalannya Babak Pertama Argentina vs Aljazair?

Argentina langsung mengambil inisiatif serangan sejak menit awal pertandingan. Tim asuhan Lionel Scaloni tampil dominan dalam penguasaan bola dan beberapa kali mengancam pertahanan Aljazair.

Keunggulan Argentina akhirnya lahir pada menit ke-17. Lionel Messi berhasil menjebol gawang Aljazair dan membawa Albiceleste unggul 1-0 setelah memanfaatkan celah di lini belakang lawan.

Babak pertama berlangsung cukup sengit meski Argentina lebih banyak mengontrol permainan.

Bahkan terdapat dua gol yang dianulir oleh wasit Szymon Marciniak, masing-masing satu untuk Lionel Messi dan satu lagi dari pemain Aljazair, Fares Chaibi.

Aljazair sempat memberikan perlawanan melalui beberapa serangan balik cepat. Namun hingga turun minum, skor 1-0 untuk keunggulan Argentina tetap bertahan.

Apa yang Terjadi pada Babak Kedua?

Editor: Edi Yulianto
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