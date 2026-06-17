Lionel Messi Hattrick! Ikuti Jejak Kylian Mbappe, Ini Daftar 10 Pemain Hattrick di Piala Dunia

JawaPos.com — Lionel Messi langsung mencuri perhatian pada laga pembuka Grup J Piala Dunia 2026 setelah mencetak hattrick saat membawa Argentina mengalahkan Aljazair 3-0 di Kansas City, Rabu (17/6/2026).

Tiga gol tersebut bukan hanya mengantar Albiceleste meraih kemenangan penting, tetapi juga membuat Messi menyamai rekor 16 gol putaran final Piala Dunia milik Miroslav Klose.

Prestasi itu semakin istimewa karena hattrick di Piala Dunia merupakan pencapaian yang sangat langka.

Bahkan, sebelum Messi melakukannya di edisi 2026, pencetak hattrick terakhir di ajang ini adalah Kylian Mbappe saat final Piala Dunia 2022 melawan Argentina.

Menurut catatan FIFA, lebih dari 50 pemain telah mencetak hattrick sejak Piala Dunia pertama digelar pada 1930.

Dari puluhan nama tersebut, beberapa pemain mencatatkan rekor unik yang hingga kini masih dikenang dalam sejarah sepak bola dunia.

Bagaimana Lionel Messi Masuk dalam Daftar Elite Pencetak Hattrick Piala Dunia?

Lionel Messi kini bergabung dengan kelompok eksklusif para pemain yang pernah mencetak tiga gol dalam satu pertandingan Piala Dunia.