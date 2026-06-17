Logo JawaPos
HomePiala Dunia 2026
Author avatar - Image
Andika Rachmansyah
Rabu, 17 Juni 2026 | 17.12 WIB

Hasil Piala Dunia 2026: Lionel Messi Hattrick! Argentina Gulung Aljazair 3-0

Lionel Messi di laga Argentina vs Aljazair. (FIFA) - Image

Lionel Messi di laga Argentina vs Aljazair. (FIFA)

JawaPos.com - Timnas Argentina menang meyakinkan atas Aljazair dengan skor 3-0 di laga pertama Grup J Piala Dunia 2026. Laga tersebut berlangsung di Stadion Arrowhead, Kansas City, Amerika Serikat, Rabu (17/6/2026) pagi WIB.

Lionel Messi menjadi bintang dalam laga tersebut. Sebab, ia mencetak tiga gol alias hattrick dalam kemenangan 3-0 Argentina. Kesuksesan ini sekaligus menjadikannya pemain pertama yang cetak hattrick di Piala Dunia 2026.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Argentina memulai permainan dengan baik. Tim asuhan Lionel Scaloni itu sempat cetak gol cepat di menit keempat lewat sontekan Lionel Messi, namun dianulir karena sudah dalam posisi offside.

Gol yang ditunggu-tunggu pun akhirnya datang di menit ke-17 lewat tendangan keras Lionel Messi dari luar kotak penalti. Gol itu berawal dari umpan terobosan Rodrigo De Paul yang sukses membelah pertahan Aljazair.

Aljazair mencoba untuk mencetak gol penyeimbang. Karena cukup kesulitan menembus pertahanan Argentina, tim berjuluk Les Fennecs itu kerap melakukan percobaan dari luar kotak penalti yang hasilnya pun sia-sia.

Pertandingan berjalan cukup alot di sisa waktu yang ada. Pada akhirnya, tidak ada tambahan gol yang tercipta. Argentina untuk sementara unggul 1-0 atas Aljazair di babak pertama.

Babak Kedua

La Albiceleste -julukan Timnas Argentina- langsung tampil menyengat usai turun minum. Mereka nyaris menggandakan keunggulan di menit ke-55 lewat tendangan Lautaro Martinez, namun masih bisa ditepis kiper Aljazair.

Editor: Edi Yulianto
Tags
Artikel Terkait
Lionel Messi Hattrick! Samai Rekor Miroslav Klose dengan 16 Gol di Piala Dunia, Argentina Menggila di Kansas City - Image
Piala Dunia 2026

Lionel Messi Hattrick! Samai Rekor Miroslav Klose dengan 16 Gol di Piala Dunia, Argentina Menggila di Kansas City

Rabu, 17 Juni 2026 | 16.58 WIB

Prediksi Skor Argentina vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Misi Lionel Messi Menegaskan Warisan Abadinya - Image
Piala Dunia 2026

Prediksi Skor Argentina vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Misi Lionel Messi Menegaskan Warisan Abadinya

Rabu, 17 Juni 2026 | 15.00 WIB

Bentrokan Suporter di Times Square! Pendukung Argentina dan Aljazair Baku Pukul Jelang Piala Dunia 2026, Anak-Anak Ikut Panik - Image
Piala Dunia 2026

Bentrokan Suporter di Times Square! Pendukung Argentina dan Aljazair Baku Pukul Jelang Piala Dunia 2026, Anak-Anak Ikut Panik

Rabu, 17 Juni 2026 | 14.35 WIB

Terpopuler

Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026 - Image
1

Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026

2

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

3

Daftar Pemain Inggris dan Kroasia di Grup L Piala Dunia 2026

4

7 Weton Tulang Wangi Darah Manis yang Disukai Mahluk Halus Menurut Primbon Jawa, Weton Anda Termasuk?

5

Daftar Pemain Spanyol dan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026

6

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

7

5 Transportasi Surabaya-Malang Selain Motor yang Lebih Hemat, Tarif Mulai Rp 12 Ribuan

8

Surat Pernyataan Manajer Kopdes Merah Putih Bocor di Medsos, Undur Diri Kena Denda Rp 100 Juta?

9

Prediksi Skor Iran vs Selandia Baru di Piala Dunia 2026: Team Melli Diterpa Gejolak Geopolitik Tapi Punya Kans Menang

10

Prediksi Skor Arab Saudi vs Uruguay di Piala Dunia 2026: La Celeste Dijagokan Menang!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore