Hasil Piala Dunia 2026: Lionel Messi Hattrick! Argentina Gulung Aljazair 3-0

JawaPos.com - Timnas Argentina menang meyakinkan atas Aljazair dengan skor 3-0 di laga pertama Grup J Piala Dunia 2026. Laga tersebut berlangsung di Stadion Arrowhead, Kansas City, Amerika Serikat, Rabu (17/6/2026) pagi WIB.

Lionel Messi menjadi bintang dalam laga tersebut. Sebab, ia mencetak tiga gol alias hattrick dalam kemenangan 3-0 Argentina. Kesuksesan ini sekaligus menjadikannya pemain pertama yang cetak hattrick di Piala Dunia 2026.

Jalannya Pertandingan Babak Pertama

Argentina memulai permainan dengan baik. Tim asuhan Lionel Scaloni itu sempat cetak gol cepat di menit keempat lewat sontekan Lionel Messi, namun dianulir karena sudah dalam posisi offside.

Gol yang ditunggu-tunggu pun akhirnya datang di menit ke-17 lewat tendangan keras Lionel Messi dari luar kotak penalti. Gol itu berawal dari umpan terobosan Rodrigo De Paul yang sukses membelah pertahan Aljazair.

Aljazair mencoba untuk mencetak gol penyeimbang. Karena cukup kesulitan menembus pertahanan Argentina, tim berjuluk Les Fennecs itu kerap melakukan percobaan dari luar kotak penalti yang hasilnya pun sia-sia.

Pertandingan berjalan cukup alot di sisa waktu yang ada. Pada akhirnya, tidak ada tambahan gol yang tercipta. Argentina untuk sementara unggul 1-0 atas Aljazair di babak pertama.

Babak Kedua