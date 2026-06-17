Lionel Messi Hattrick! Samai Rekor Miroslav Klose dengan 16 Gol di Piala Dunia, Argentina Menggila di Kansas City

JawaPos.com — Lionel Messi mencetak hattrick dan menyamai rekor gol terbanyak sepanjang sejarah putaran final Piala Dunia milik Miroslav Klose yang sementara ini membawa Timnas Argentina unggul 3-0 atas Timnas Aljazair pada laga pembuka Grup J Piala Dunia 2026 di Kansas City, Rabu (17/6/2026).

Aksi luar biasa kapten Albiceleste itu membuat koleksi golnya di putaran final Piala Dunia mencapai 16 gol, menyamai torehan legendaris milik mantan striker Jerman tersebut.

Pencapaian itu terasa semakin istimewa karena diraih Messi di usia 39 tahun. Laga bahkan masih berlangsung saat rekor tersebut tercipta, sehingga peluang untuk melampaui catatan Klose masih terbuka lebar.

Bagaimana Lionel Messi Menyamai Rekor Miroslav Klose?

Lionel Messi memasuki Piala Dunia 2026 dengan koleksi 13 gol di putaran final.

Ia hanya membutuhkan tiga gol untuk menyamai rekor Klose yang telah bertahan selama bertahun-tahun sebagai pencetak gol terbanyak dalam sejarah turnamen paling bergengsi di dunia itu.

Tiga gol yang dicetak ke gawang Aljazair langsung mengantarkan Messi ke angka 16 gol. Hattrick tersebut sekaligus menjadi salah satu momen paling bersejarah dalam karier sang megabintang Argentina.

Penampilan Messi juga menunjukkan kualitas yang belum memudar meski usianya mendekati 40 tahun, tepatnya 38 tahun.