Prediksi Skor Argentina vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Misi Lionel Messi Menegaskan Warisan Abadinya

Lionel Messi memimpin Timnas Argentina jelang menghadapi Aljazair pada laga perdana Grup J Piala Dunia 2026 di Kansas City Stadium. (Instagram/@leomessi)
JawaPos.com — Timnas Argentina akan memulai perjalanan di Grup J Piala Dunia 2026 menghadapi Timnas Aljazair di Kansas City Stadium, Rabu (17/6/2026) pukul 08.00 WIB.
Laga ini menjadi sorotan karena berpotensi menjadi awal dari turnamen terakhir Lionel Messi di panggung sepak bola dunia, dengan Argentina datang sebagai unggulan kuat untuk meraih tiga poin pertama.
Argentina memasuki pertandingan dengan kepercayaan diri tinggi setelah tampil dominan sepanjang kualifikasi zona Amerika Selatan.
Skuad racikan Lionel Scaloni juga menunjukkan konsistensi luar biasa dalam sejumlah laga uji coba menjelang turnamen.
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Di sisi lain, Aljazair datang bukan sekadar pelengkap. Tim asuhan Vladimir Petkovic lolos ke putaran final setelah tampil impresif di kualifikasi Afrika dan sukses menjuarai Grup G.
Mengapa Argentina Lebih Diunggulkan?
Argentina memiliki modal yang sangat kuat untuk membuka Piala Dunia 2026 dengan kemenangan. Selain kualitas individu yang merata di semua lini, Albiceleste juga datang dengan catatan lima kemenangan beruntun.
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Dalam lima laga terakhir, Argentina mencetak 14 gol dan hanya kebobolan satu kali. Mereka menaklukkan Islandia 3-0, Honduras 2-0, Zambia 5-0, Mauritania 2-1, dan Angola 2-0.
Kabar baik lainnya datang dari pulihnya Emiliano Martinez yang sebelumnya mengalami cedera jari. Kehadiran kiper utama tersebut membuat lini pertahanan Argentina semakin solid.
Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026
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