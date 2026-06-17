Kaka Ungkap Taktik Psikologis Timnas Brasil yang Bikin Lawan Gemetar Sebelum Kick-off

Kaka memberikan komentarnya terkait perjuangan Timnas Brasil di Piala Dunia 2026. (X/@beehabe)
JawaPos.com - Mantan gelandang Timnas Brasil, Kaka, mengungkap sebuah kebiasaan sederhana yang ternyata memiliki dampak besar terhadap mental lawan sebelum pertandingan dimulai.
Menurut peraih Ballon d'Or 2007 itu, generasi emas Brasil memiliki cara tersendiri untuk memberikan tekanan psikologis bahkan sebelum peluit kick-off dibunyikan.
Dalam sebuah wawancara, Kaka menceritakan bahwa dirinya bersama Ronaldo Nazario, Ronaldinho, dan Adriano kerap berkumpul di satu titik lapangan beberapa saat sebelum pertandingan dimulai. Sekilas, momen tersebut terlihat seperti percakapan biasa antarpemain. Namun kenyataannya, ada tujuan lain di balik kebiasaan tersebut.
"Kami berkumpul sebelum pertandingan, berdiri berdampingan. Itu bukan sekadar mengobrol. Itu adalah taktik psikologis," ujar Kaka.
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Menurutnya, kehadiran empat pemain bintang dalam satu kelompok kecil sering kali memengaruhi cara pandang lawan.
Banyak pemain lawan mulai bertanya-tanya apa yang sedang mereka diskusikan dan bagaimana cara menghentikan para pemain yang saat itu dianggap sebagai salah satu lini serang paling berbahaya di dunia.
Kaká mengaku ekspresi lawan sering kali berubah ketika melihat mereka berkumpul. Rasa cemas dan ketidakpastian mulai muncul bahkan sebelum pertandingan dimulai.
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Era tersebut memang menjadi salah satu periode paling ikonik dalam sejarah sepak bola Brasil. Ronaldo dikenal sebagai predator tajam di depan gawang, Ronaldinho menghadirkan kreativitas dan trik yang sulit ditebak, Adriano memiliki kekuatan fisik luar biasa, sementara Kaká menawarkan kecepatan serta kemampuan menusuk dari lini kedua.
Kombinasi kemampuan yang berbeda itulah yang membuat mereka sulit diantisipasi. Kaká mengatakan tidak ada pemain yang mencoba menjadi sosok utama di lapangan. Sebaliknya, mereka saling melengkapi satu sama lain.
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