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Muhammad Imaduddin Suria Saputra
Rabu, 17 Juni 2026 | 02.10 WIB

Menang 7-1 atas Curacao, Jerman Salip Brasil Jadi Negara dengan Gol Terbanyak di Piala Dunia

Timnas Jerman menang telak 7-1 atas Curaçao di Piala Dunia 2026. Pemain Jerman keturunan Kurdi Deniz Undav menjadi salah satu sorotan. (Istimewa) - Image

Timnas Jerman menang telak 7-1 atas Curaçao di Piala Dunia 2026. Pemain Jerman keturunan Kurdi Deniz Undav menjadi salah satu sorotan. (Istimewa)

JawaPos.com - Tim nasional Jerman resmi mengukir sejarah baru di ajang Piala Dunia setelah menjadi negara dengan gol terbanyak dalam sejarah Piala Dunia. Kemenangan 7-1 atas Curacao membuat Die Manschaft resmi mengkudeta Brasil.

Pada laga perdana Piala Dunia 2026, Jerman langsung tancap gas dengan bermain serius melawan negara debutan, Curacao dan mampu menggelontorkan tujuh gol ke gawang lawan. Striker Arsenal, Kai Havertz menjadi bintang dengan mencetak dua gol.

Dua pemain Borussia Dortmund, Felix Nmecha dan Nico Schlotterbeck juga tampil cemerlang dengan masing-masing mencetak satu gol. 

Gelontoran tujuh gol membuat Jerman kini mengoleksi 239 gol di Piala Dunia, unggul satu gol dari Brasil di urutan kedua. Brasil sendiri hanya mampu mencetak satu gol pada matchday 1 ke gawang Maroko melalui sepakan Vinicius Junior.

Jerman dan Brasil menjadi dua negara pertama yang mampu mencetak lebih dari 200 gol di Piala Dunia.  Sementara itu di peringkat tiga negara ditempati Argentina dengan baru mengoleksi 152 gol. Pada posisi keempat, juara dunia 1998 dan 2018, Prancis sudah mencetak 136 gol. 

Ada hal menarik dalam daftar ini. Jika empat negara teratas masih berpeluang menambah koleksi gol di Piala Dunia 2026, tidak halnya dengan negara di urutan kelima, Italia. Juara dunia 2006 tersebut gagal mentas di ajang ini setelah kalah di laga play off melawan Bosnia dan Herzegovina.

Jumlah 128 gol yang sudah dicetak Italia dalam keikutsertaan di Piala Dunia sendiri belum bertambah sejak edisi 2014, karena pada putaran final tahun 2018 dan 2022, mereka juga gagal lolos.

5 Negara dengan Gol Terbanyak di Piala Dunia

1. Jerman 239 gol

2. Brasil 238 gol

Editor: Banu Adikara
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