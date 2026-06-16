Jerman Salip Brasil! Jadi Tim Paling Produktif di Piala Dunia Berkat Skor 7-1 Kontra Curacao

JawaPos.com– Kemenangan 7-1 Jerman atas Curacao dalam matchday pertama grup E Piala Dunia 2026 di NRG Stadium, Houston, kemarin bertabur rekor. Yang paling utama, Die Mannschaft –sebutan Jerman– menyalip Brasil sebagai tim paling produktif di Piala Dunia dengan 239 gol. Brasil dengan 238 gol.

Skor 7-1 sekaligus membuat Jerman menyamai skor saat mempermalukan tuan rumah Brasil dalam semifinal Piala Dunia 2014 di Estadio Mineirao, Belo Horizonte.

Selain itu, ada empat pemain Jerman yang mencetak gol Piala Dunia pertamanya saat menghadapi Curacao. Mereka adalah Felix Nmecha, Jamal Musiala, Nathaniel Brown, dan Deniz Undav.

Hal itu membuat Jerman memiliki 84 pencetak gol berbeda sepanjang sejarah turnamen. Hanya terpaut satu nama dari Brasil yang mengoleksi 85 pencetak gol berbeda.