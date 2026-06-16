Kisah Carlo Ancelotti Dibuat Film Dokumenter, Pelatih Timnas Brasil Makin Sibuk di Piala Dunia 2026

Pelatih timnas Brasil Carlo Ancelotti. (ig @mrancelotti)
JawaPos.com - Kesibukan di Columbia Park –kamp latihan Brasil selama Piala Dunia 2026– tidak hanya tampak di lapangan yang dipimpin Carlo Ancelotti. Di pinggir lapangan, sutradara top Italia Paolo Sorrentino ikut sibuk memandu pengambilan gambar kameramen.
Dilansir La Gazzetta dello Sport, Sorrentino diperbolehkan masuk ke kamp latihan Brasil karena menyelesaikan film dokumenter tentang Carletto –sapaan akrab Ancelotti. Video Carletto telah diambil di sejumlah negara tempat pelatih 67 tahun itu berkarier.
’’Sebuah kehormatan tersendiri menceritakan kisahku kepada Sorrentino. Aku selalu mengidolakan karya-karyanya dan komitmennya dalam setiap karya yang dihasilkannya,’’ ucap Ancelotti tentang sutradara yang pernah membuat film dokumenter Diego Armando Maradona berjudul The Hand of God tersebut.
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