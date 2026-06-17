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Moch. Rizky Pratama Putra
Rabu, 17 Juni 2026 | 14.44 WIB

Hasil Prancis vs Senegal di Piala Dunia 2026: Mbappe Borong 2 Gol Menangkan Les Bleus 3-1 di Laga Pertama

Kylian Mbappe merayakan salah satu dari dua golnya saat membawa Prancis menang 3-1 atas Senegal pada laga perdana Grup I Piala Dunia 2026. (Instagram/@equipedefrance) - Image

Kylian Mbappe merayakan salah satu dari dua golnya saat membawa Prancis menang 3-1 atas Senegal pada laga perdana Grup I Piala Dunia 2026. (Instagram/@equipedefrance)

JawaPos.com — Timnas Prancis mengawali kiprah di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan setelah menundukkan Senegal 3-1 pada laga pertama Grup I di New York New Jersey Stadium, Rabu (17/6/2026) dini hari WIB.

Kylian Mbappe menjadi bintang kemenangan Les Bleus dengan mencetak dua gol, sekaligus membawa Prancis meraih tiga poin penting dalam persaingan menuju babak berikutnya.

Kemenangan ini tidak diraih dengan mudah karena Senegal mampu memberikan perlawanan sengit sepanjang pertandingan. Namun, kualitas individu pemain Prancis akhirnya menjadi pembeda pada babak kedua.

Bagaimana Jalannya Pertandingan Prancis vs Senegal?

Senegal tampil berani sejak menit awal dan langsung mengancam pertahanan Prancis. Pada menit ketujuh, Ismaila Sarr melepaskan tembakan yang masih mampu diblok barisan belakang Les Bleus.

Peluang emas Senegal hadir pada menit ke-25 melalui Nicolas Jackson. Sepakan striker tersebut membentur tiang gawang dan membuat Prancis terhindar dari kebobolan lebih dulu.

Prancis kesulitan mengembangkan permainan sepanjang babak pertama. Kylian Mbappe dan rekan-rekannya minim menciptakan peluang berbahaya karena rapatnya pertahanan Senegal yang dikomandoi Kalidou Koulibaly.

Menjelang turun minum, Senegal kembali mengancam lewat Ismaila Sarr. Namun peluang tap-in yang didapat gagal berbuah gol sehingga skor 0-0 bertahan hingga jeda pertandingan.

Kapan Prancis Memecah Kebuntuan?

Editor: Edi Yulianto
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