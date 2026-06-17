Hasil Piala Dunia 2026: Kylian Mbappe Brace, Prancis Hajar Senegal 3-1

Kylian Mbappe selebrasi saat Prancis vs Senegal. (FIFA)
JawaPos.com - Prancis menang meyakinkan 3-1 atas Senegal di laga pembuka Grup I Piala Dunia 2026. Laga tersebut berlangsung di Stadion MetLife, New Jersey, Amerika Serikat, Rabu (17/6/2026) dini hari WIB.
Bagi Prancis, tentu ini menjadi hasil yang sangat manis karena sukses memulai kampanye mereka dengan mulus. Tiga poin ini juga membuat skuad berjuluk Les Bleus menjaga asa lolos ke fase gugur.
Babak Pertama
Prancis memang memulai laga dengan cukup baik. Mereka mendominasi penguasaan bola, tetapi lini depan yang diisi Michael Olise, Ousmane Dembele, Desire Doue, dan Kylian Mbappe belum mampu memberikan ancaman berarti.
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Namun, serangan yang dilancarkan Prancis kerap putus. Hingga menit ke-37, Les Bleus baru mencatatkan satu peluang, sementara Senegal sudah menciptakan tiga peluang emas.
Kesempatan terbaik Senegal datang pada menit ke-25, melalui tembakan Nicolas Jackson. Sialnya, tendangan tersebut masih membentur tiang.
Selepas peluang tersebut, Senegal semakin percaya diri mengendalikan jalannya laga. Meski begitu, serangan balik Prancis juga beberapa kali merepotkan lini pertahanan lawan.
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Senegal kembali memperoleh peluang emas beberapa detik sebelum jeda. Sayangnya, tembakan Ismaila Sarr masih melambung di atas mistar gawang. Skor 0-0 pun bertahan hingga babak pertama usai.
Babak Kedua
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