Prediksi Prancis vs Senegal di Piala Dunia 2026: Les Bleus Waspadai Ancaman Sadio Mane

Timnas Prancis siap berlaga di Piala Dunia 2026. (Istimewa)
JawaPos.com - Prancis akan memulai perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan menghadapi Senegal dalam laga pembuka Grup I yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 17 Juni 2026.
Pertandingan ini menjadi salah satu laga yang paling dinantikan pada fase grup karena mempertemukan dua tim yang sama-sama memiliki kualitas tinggi dan sejumlah pemain bintang di level dunia.
Sebagai salah satu kandidat juara, Prancis datang ke turnamen dengan ekspektasi besar. Tim asuhan Didier Deschamps kembali diperkuat generasi pemain yang berada dalam usia emas dan memiliki pengalaman bermain di kompetisi tertinggi Eropa.
Kehadiran Kylian Mbappe masih menjadi senjata utama Les Bleus untuk membongkar pertahanan lawan.
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Performa Prancis menjelang turnamen juga terbilang cukup meyakinkan. Dalam lima pertandingan terakhir, mereka mampu meraih empat kemenangan dan hanya sekali menelan kekalahan.
Setelah sempat tumbang dari Pantai Gading pada laga uji coba, Prancis berhasil bangkit dengan kemenangan 3-1 atas Irlandia Utara.
Hasil tersebut menjadi modal penting untuk meningkatkan kepercayaan diri skuad sebelum tampil di panggung terbesar sepak bola dunia.
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Selain Mbappe, Prancis masih memiliki sederet pemain yang mampu menjadi pembeda.
Ousmane Dembele, Michael Olise, Aurelien Tchouameni hingga William Saliba diperkirakan akan menjadi bagian penting dalam strategi yang diterapkan Deschamps.
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