Prediksi Susunan Pemain Timnas Argentina vs Aljazair: Lionel Scaloni Pastikan Emiliano Martinez Jadi Kiper Utama!

JawaPos.com - Lionel Scaloni memastikan Emiliano Martinez akan menjadi kiper utama tim nasional Argentina saat menghadapi Aljazair. Laga Grup J tersebut dimainkan di Arrowhead Stadium, Rabu (17/6) pukul 08.00 WIB.

Saat jumpa pers, Lionel Scaloni mengkonfirmasi bahwa Emiliano Martinez dan Julian Alvarez siap bermain untuk laga besok. "Ia mengkonfirmasi bahwa Dibu Martínez (Emiliano Martinez) akan menjadi kiper utama melawan Aljazair dan bahwa Julián Álvarez siap bermain, tetapi menghindari mengungkapkan apakah ia akan bermain dengan formasi tiga bek atau empat bek," tulis laporan ESPN yang dikutip pada Selasa (16/6).

Bagi Lionel Scaloni, menghadapi laga perdana tidak menentukan nasib sebuah tim di Piala Dunia. Meskipun demikian, para pemainnya datang dalam kondisi yang sangat prima.

"Kami belajar dari Piala Dunia terakhir bahwa pertandingan pertama tidak selalu krusial, tetapi tetap penting. Kami yakin bahwa semuanya tidak berakhir di pertandingan pertama, tetapi kami akan menghadapi tim yang sangat bagus dengan pemain-pemain hebat. Kami percaya diri dan kami datang dalam kondisi prima," kata Lionel Scaloni saat jumpa pers.

Peran Lionel Messi di timnas Argentina masih sangat berpengaruh. Scaloni juga sangat menantikan aksinya saat berada di lapangan. "Kita semua ingin melihatnya di lapangan, dia selalu menjadi pemain fundamental bagi kami," puji Scaloni.

Pelatih 48 tahun tersebut memuji Aljazair sebagai salah satu tim kuat. Scaloni menganggap bahwa tim asuhan Vladimir Petkovic mempunyai karakteristik yang sama dengan Maroko.

Baca Juga:Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026

"Mereka lawan yang mirip dengan Maroko, dengan pemain-pemain hebat dan pelatih hebat. Melihat bagaimana pertandingan Maroko-Brasil berlangsung, kita tidak boleh terlalu percaya diri. Dan melihat Spanyol, tidak ada lawan yang mudah di level tim nasional. Aljazair membuat kami khawatir karena mereka tim yang hebat; ini akan menjadi ujian yang bagus," jelas Scaloni.

Permainan fisik Aljazair menjadi salah satu hal yang diwaspadai oleh Scaloni. Sebagai lawan, dia sangat menghormati Aljazair.