Bukan Cuma Sepak Bola, Laga Iran vs Selandia Baru di Piala Dunia 2026 Dipenuhi Simbol dan Pesan Menyentuh

Timnas Iran vs Selandia Baru. (Dok. Instagram @iran_football_federation)
JawaPos.com - Iran dan Selandia Baru menyuguhkan pertandingan yang menarik di atas lapangan, tetapi perhatian publik tidak hanya tertuju pada jalannya laga.
Sepanjang 90 menit pertandingan, berbagai aksi dan simbol yang muncul di tribun serta di lapangan justru menjadi sorotan tersendiri.
Pertandingan tersebut menghadirkan sejumlah pesan kemanusiaan dan politik yang menyita perhatian para penonton.
Banyak pihak menilai laga ini lebih dari sekadar perebutan poin, melainkan juga ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan mengenang berbagai peristiwa yang membekas di Iran.
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Salah satu momen yang paling mencuri perhatian adalah ketika sejumlah suporter mengangkat foto seorang anak laki-laki bernama Mardoraghi.
Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk penghormatan dan solidaritas yang mendapat respons emosional dari sebagian penonton di stadion.
Selain itu, tribun juga diwarnai penghormatan kepada 168 anak yang kehilangan nyawa dalam tragedi sekolah di Minab. Sejumlah poster dan spanduk terlihat dibentangkan sebagai bentuk mengenang para korban.
Momen tersebut menciptakan suasana haru di tengah tensi pertandingan yang berlangsung kompetitif.
Sorotan berikutnya datang dari lapangan. Penyerang Iran, Muhammad Mahibi, menjadi perbincangan setelah melakukan selebrasi yang memicu berbagai reaksi.
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