Logo JawaPos
HomeInternasional
Author avatar - Image
Rian Alfianto
Rabu, 5 Agustus 2026 | 02.30 WIB

Trump Buka Peluang Terakhir untuk Iran, tapi Ancaman Serangan Militer AS Masih Mengintai

Presiden AS Donald Trump. (AP Photo) - Image

Presiden AS Donald Trump. (AP Photo)

JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan masih membuka peluang terakhir bagi Iran untuk mencapai kesepakatan diplomatik sebelum Washington mengambil tindakan militer yang lebih keras.

Pernyataan itu disampaikan di tengah meningkatnya ketegangan kedua negara terkait penguasaan dan keamanan Selat Hormuz, jalur pelayaran strategis yang menjadi urat nadi perdagangan energi dunia.

Trump menegaskan opsi militer terhadap Iran masih berada di atas meja. Namun, menurutnya, pemerintahan AS tetap memilih memberikan kesempatan terakhir kepada Teheran untuk menghindari eskalasi konflik yang lebih luas.

"Saya ingin memberi mereka setiap kesempatan terakhir sebelum tindakan militer yang menargetkan kepemimpinan mereka. Sangat sulit melakukan apa yang telah kami rencanakan, yang masih tetap direncanakan," kata Trump kepada wartawan, dikutip via ANTARA.

Ia menambahkan bahwa keputusan untuk melancarkan operasi militer bukanlah langkah yang mudah.

"Kita lihat saja apa yang akan terjadi, tetapi itu adalah hal yang sangat, sangat berat untuk dilakukan. Saya sangat bangga karena saya akan memberi banyak pihak sebuah kesempatan," lanjutnya.

Ketegangan AS-Iran Kembali Memanas

Pernyataan Trump muncul setelah hubungan Washington dan Teheran kembali memburuk meski sebelumnya kedua negara sempat menyepakati nota kesepahaman untuk mengakhiri konflik yang dimulai pada 28 Februari.

Pada 18 Juni, kedua pihak menandatangani kesepakatan tersebut sebagai upaya meredakan ketegangan. Namun situasi berubah drastis ketika pada 8 Juli Trump menyatakan gencatan senjata sudah tidak lagi berlaku.

Sejak saat itu, Amerika Serikat kembali melancarkan serangan terhadap sejumlah target di Iran. Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) menyebut operasi militer tersebut dilakukan sebagai respons atas tindakan Iran terhadap kapal-kapal komersial yang melintasi Selat Hormuz.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
Trump Kirim JD Vance ke Pakistan untuk Negosiasi Langsung dengan Iran, Gencatan Senjata Masuk Babak Penentu - Image
Internasional

Trump Kirim JD Vance ke Pakistan untuk Negosiasi Langsung dengan Iran, Gencatan Senjata Masuk Babak Penentu

Selasa, 28 Juli 2026 | 18.39 WIB

Harga Minyak Dunia Turun di Tengah Meredanya Konflik AS dan Iran  - Image
Energi

Harga Minyak Dunia Turun di Tengah Meredanya Konflik AS dan Iran 

Selasa, 28 Juli 2026 | 17.09 WIB

Beri Kesempatan Diplomasi, Trump Hentikan Sementara Serangan AS ke Iran - Image
Internasional

Beri Kesempatan Diplomasi, Trump Hentikan Sementara Serangan AS ke Iran

Senin, 27 Juli 2026 | 05.35 WIB

Terpopuler

Voli Indonesia Berduka, Mantan Pemain Jakarta Pertamina Enduro Meninggal Dunia - Image
1

Voli Indonesia Berduka, Mantan Pemain Jakarta Pertamina Enduro Meninggal Dunia

2

Update Kondisi Alex Martins! Dibawa ke Rumah Sakit, Pelatih Persebaya Surabaya Tunggu Kabar Terbaru

3

Iran Buka Suara usai Pidato Prabowo, Tegaskan Tak Pernah dan Tak Akan Miliki Senjata Nuklir

4

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

5

Gratis di YouTube! Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala AFF 2026

6

Pelapor Diintimidasi Pihak Malik Bawazier Usai Laporkan Kasus Perzinaan

7

Prediksi Skor Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala AFF 2026: Momentum Garuda Kunci Tiket Semifinal!

8

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

9

Eks Wakil Kepala PPATK: Ada Pola 'Placement' untuk Hilangkan Jejak di Kasus Korupsi dan TPPU Febrie

10

5 Arti Burung Perkutut Bunyi di Malam Hari, Mitos atau Pertanda Gaib? Simak Maknanya Berikut

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore