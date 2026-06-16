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Andre Rizal Hanafi
Rabu, 17 Juni 2026 | 03.17 WIB

FIFA Tolak Fernando Muslera Pakai Lencana Legacy Piala Dunia 2026, Ini Alasannya

Fernando Muslera torehkan penampilan ke-100 bersama La Celeste. - Image

Fernando Muslera torehkan penampilan ke-100 bersama La Celeste.

JawaPos.com - FIFA resmi menolak permohonan Federasi Sepak Bola Uruguay yang mengajukan nama Fernando Muslera sebagai penerima lencana Legacy pada Piala Dunia 2026. 

Keputusan tersebut membuat kiper senior Uruguay itu dipastikan tidak masuk dalam daftar pemain yang berhak mengenakan lencana khusus tersebut.

Lencana Legacy merupakan identitas baru yang diperkenalkan FIFA pada Piala Dunia 2026. Lencana ini diberikan kepada pemain yang telah tampil dalam lima edisi Piala Dunia berbeda sepanjang karier mereka. 

Simbol tersebut akan dikenakan di lengan kiri sebagai bentuk penghormatan atas konsistensi dan pencapaian langka di level tertinggi sepak bola internasional.

Uruguay sebelumnya mengajukan Fernando Muslera sebagai salah satu penerima lencana tersebut. Kiper berusia 39 tahun itu memang tercatat masuk skuad Uruguay dalam lima edisi Piala Dunia, mulai dari 2010, 2014, 2018, 2022 hingga 2026.

Namun, FIFA memiliki kriteria yang lebih spesifik. Seorang pemain tidak hanya harus masuk skuad, tetapi juga wajib tampil di lapangan dalam setiap edisi yang dihitung. Dalam kasus Muslera, ia tidak mencatatkan satu menit bermain pun pada Piala Dunia 2022 di Qatar.

Karena tidak tampil dalam pertandingan resmi pada turnamen tersebut, FIFA menilai Muslera belum memenuhi syarat untuk masuk kategori pemain yang telah bermain di lima Piala Dunia. Alhasil, pengajuan dari Uruguay ditolak.

Keputusan ini membuat jumlah penerima lencana Legacy pada Piala Dunia 2026 tetap berjumlah enam pemain. Mereka adalah Lionel Messi dari Argentina, Cristiano Ronaldo dari Portugal, Guillermo Ochoa dari Meksiko, Yuto Nagatomo dari Jepang, Luka Modric dari Kroasia, dan Manuel Neuer dari Jerman.

Keenam nama tersebut telah mencatatkan penampilan di lapangan pada lima edisi Piala Dunia berbeda dan memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan FIFA.

Editor: Banu Adikara
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