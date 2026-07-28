Irak Selidiki Upaya Serangan Pesawat Nirawak Terhadap Fasilitas Minyak di Arab Saudi

Ilustrasi drone. (ISNA).

JawaPos.com - Juru Bicara Panglima Militer Irak Sabah al-Nauman menyampaikan, Pemerintah Irak tengah menyelidiki upaya serangan pesawat nirawak (drone) terhadap sejumlah fasilitas minyak di Arab Saudi, guna menindak tegas pihak-pihak yang bertanggung jawab.

Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Arab Saudi menuding kelompok pro-Iran di Irak melancarkan serangan terhadap fasilitas minyak di Provinsi Riyadh dan Provinsi Syarqiyah (Eastern Province) menggunakan drone.

"Pemerintah saat ini sedang mengkaji bukti maupun informasi yang ada dan, berdasarkan hasil penyelidikan, akan mengambil tindakan hukum terhadap siapa pun yang terbukti terlibat dalam serangan tersebut," ujar Sabah al-Nauman, dilansir dari Antara, Selasa (28/7).

Ia menekankan bahwa Pemerintah Irak berkomitmen teguh pada prinsip kehidupan bertetangga yang baik dan tidak akan membiarkan wilayah Irak digunakan sebagai jalur maupun basis komando bagi agresi apa pun terhadap negara-negara serumpun maupun negara sahabat.

"Pemerintah Irak tidak akan menoleransi setiap upaya yang merusak atau mencederai hubungan dengan Arab Saudi, dan akan terus bertindak untuk menjamin keamanan negara tersebut serta memperkuat kedaulatannya," kata al-Nauman.

Sebelumnya, Kuwait juga dilaporkan telah berulang kali menuding Irak berupaya meluncurkan serangan dari wilayahnya.

Dalam pernyataan pada Senin (27/7), Kementerian Pertahanan Arab Saudi mengatakan sistem pertahanan udaranya telah mencegat dan menghancurkan sejumlah drone yang diluncurkan dari wilayah Irak dan menargetkan fasilitas minyak di teritori kerajaan tersebut.