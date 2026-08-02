Diminati Tim Liga Irak, Striker asal Argentina Alvaro Lopez dirumorkan Jadi incaran Persija Jakarta

JawaPos.com - Persija Jakarta kembali bergerak di bursa transfer jelang bergulirnya kompetisi Super League 2026/2027. Kali ini, Macan Kemayoran dikabarkan mengincar penyerang asal Argentina, Álvaro López, yang tampil impresif bersama Albion FC di Liga Uruguay.

Menurut informasi yang beredar, Persija telah mengajukan proposal resmi kepada pihak pemain. Namun, proses negosiasi diperkirakan tidak akan berjalan mudah karena Albion FC masih ingin mempertahankan striker asal Argentina yang menjadi salah satu pemain paling diandalkan di musim ini.

Selain Persija, satu klub asal Irak juga disebut ikut ingin mendatangkan López. Meski demikian, hingga kini belum ada kesepakatan yang tercapai karena Albion FC masih berupaya menjaga komposisi timnya.

Penampilan Álvaro López sepanjang musim 2026 memang menjadi alasan utama mengapa banyak klub mulai meliriknya.

Penyerang berusia 27 tahun itu disebut masuk dalam jajaran tiga striker terbaik Liga Uruguay berkat produktivitas serta kontribusinya di lini depan Albion FC.

Dengan postur mencapai 1,95 meter, López dikenal sebagai penyerang tengah yang kuat dalam duel udara. Selain piawai mencetak gol, ia juga mampu menjadi target man yang efektif dan membuka ruang bagi rekan-rekannya di lini serang.

Berdasarkan data Transfermarkt, López memiliki nilai pasar sekitar 750 ribu euro. Saat ini ia bermain untuk Albion FC sebagai pemain pinjaman dari Club Plaza Colonia. Masa peminjamannya berlangsung hingga 31 Desember 2026, sementara kontraknya bersama klub pemilik masih berlaku hingga akhir 2027.

Situasi tersebut membuat setiap klub yang ingin merekrut López harus melalui proses yang cukup kompleks. Tidak hanya bernegosiasi dengan Albion FC, status kepemilikan pemain juga melibatkan Club Plaza Colonia sebagai klub asalnya.