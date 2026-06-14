Sinar Cahaya Asia di Piala Dunia 2026! Peluang Jepang Tanpa Kaoru Mitoma, Takumi Minamino dan Wataru Endo

JawaPos.com — Timnas Jepang datang ke Piala Dunia 2026 dengan kehilangan tiga pemain penting, yakni Kaoru Mitoma, Takumi Minamino, dan kapten tim Wataru Endo. Meski diterpa badai cedera, skuad asuhan Hajime Moriyasu tetap diyakini mampu menjadi kekuatan terbesar Asia dan berpeluang mencetak sejarah saat menghadapi Belanda pada laga perdana Grup F di Arlington, Senin (15/6/2026).

Kepercayaan diri Jepang tidak muncul tanpa alasan.

Tim Samurai Biru tampil luar biasa sepanjang kualifikasi dan menunjukkan perkembangan signifikan yang membuat mereka kini dianggap sebagai salah satu tim non-Eropa dan non-Amerika Selatan paling berbahaya di turnamen ini.

Mengapa Jepang Disebut Generasi Terbaik Sepanjang Sejarah? Jepang dinilai memiliki skuad paling lengkap dalam sejarah sepak bola negara tersebut. Bahkan banyak pengamat menyebut tim saat ini sebagai representasi terbaik Asia yang pernah tampil di Piala Dunia.

Perjalanan panjang Jepang menuju level elite dunia tidak terjadi secara instan.

Sejak meluncurkan J League pada 1993, Jepang terus membangun fondasi sepak bola modern hingga mampu menghasilkan pemain-pemain yang bersaing di kompetisi Eropa.

Dua dekade lalu, Jepang sempat merasa tertinggal dari Korea Selatan yang berhasil mencapai semifinal Piala Dunia 2002. Saat itu Jepang hanya mampu melaju hingga babak 16 besar setelah kalah tipis 0-1 dari Turki.

Sejak saat itu, Jepang terus berupaya mengejar target yang lebih besar.