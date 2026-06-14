Sinar Cahaya Asia di Piala Dunia 2026! Peluang Jepang Tanpa Kaoru Mitoma, Takumi Minamino dan Wataru Endo

Kaoru Mitoma merayakan gol kemenangan Jepang ke gawang Inggris di Stadion Wembley. (Dok. JFA)
JawaPos.com — Timnas Jepang datang ke Piala Dunia 2026 dengan kehilangan tiga pemain penting, yakni Kaoru Mitoma, Takumi Minamino, dan kapten tim Wataru Endo. Meski diterpa badai cedera, skuad asuhan Hajime Moriyasu tetap diyakini mampu menjadi kekuatan terbesar Asia dan berpeluang mencetak sejarah saat menghadapi Belanda pada laga perdana Grup F di Arlington, Senin (15/6/2026).
Kepercayaan diri Jepang tidak muncul tanpa alasan.
Tim Samurai Biru tampil luar biasa sepanjang kualifikasi dan menunjukkan perkembangan signifikan yang membuat mereka kini dianggap sebagai salah satu tim non-Eropa dan non-Amerika Selatan paling berbahaya di turnamen ini.
Baca Juga:Prediksi Belanda vs Jepang di Piala Dunia 2026 dan Live Streaming: Samurai Biru Tanpa Tiga Pemain Kunci!
Jepang dinilai memiliki skuad paling lengkap dalam sejarah sepak bola negara tersebut. Bahkan banyak pengamat menyebut tim saat ini sebagai representasi terbaik Asia yang pernah tampil di Piala Dunia.
Perjalanan panjang Jepang menuju level elite dunia tidak terjadi secara instan.
Sejak meluncurkan J League pada 1993, Jepang terus membangun fondasi sepak bola modern hingga mampu menghasilkan pemain-pemain yang bersaing di kompetisi Eropa.
Dua dekade lalu, Jepang sempat merasa tertinggal dari Korea Selatan yang berhasil mencapai semifinal Piala Dunia 2002. Saat itu Jepang hanya mampu melaju hingga babak 16 besar setelah kalah tipis 0-1 dari Turki.
Sejak saat itu, Jepang terus berupaya mengejar target yang lebih besar.
Pada 1992, federasi sepak bola Jepang bahkan mencanangkan ambisi menjadi juara dunia pada tahun 2092 sebelum kemudian memajukan target tersebut menjadi 2050.
Prediksi Skor Kanada vs Bosnia dan Herzegovina di Piala Dunia 2026: Alphonso Davies Diragukan Tampil!
Beredar Kabar Komedian Bolot Meninggal Dunia, Begini Faktanya
Prediksi Skor Korea Selatan vs Republik Ceko di Piala Dunia 2026: Son Heung-min Bisa Pecahkan Rekor
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Pembuktian Magis Christian Pulisic
Prediksi Skor Timnas Qatar vs Swiss di Piala Dunia 2026: The Maroons Terancam Gagal Start Sempurna
Daftar Pemain Spanyol dan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026
Prediksi Duel Seru Korea Selatan vs Ceko, Son Heung-min Jadi Kunci!
Daftar Pemain Amerika Serikat dan Paraguay di Grup D Piala Dunia 2026
5 Transportasi Surabaya-Malang Selain Motor yang Lebih Hemat, Tarif Mulai Rp 12 Ribuan
Daftar Pemain Kanada dan Bosnia Herzegovina di Grup B Piala Dunia 2026