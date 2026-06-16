Wataru Endo Pulang dan Putuskan Pensiun, Jepang Pincang di Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Kekuaran timnas Jepang mulai tereduksi. Kapten sekaligus gelandang senior Jepang, Wataru Endo, resmi mundur dari skuad Samurai Biru karena cedera kaki kiri yang belum pulih.

Tak hanya absen di turnamen akbar empat tahunan tersebut. Pemain berusia 33 tahun itu juga mengumumkan pensiun dari timnas.

Endo sebenarnya sempat mengikuti rangkaian persiapan Jepang hingga tim tiba di Amerika Serikat. Namun, kondisinya dinilai tidak memungkinkan untuk tampil di Piala Dunia.

”Saya mundur dari skuad Piala Dunia. Sejak mengalami cedera, saya sudah melakukan segala hal yang mungkin untuk bisa kembali bermain. Karena itu, saya tidak memiliki penyesalan,” ujar pemain Liverpool tersebut melalui akun media sosial pribadinya.

Mantan pemain VfB Stuttgart ini kecewa gagal tampil di Piala Dunia. Namun, dia tetap bangga dengan perkembangan yang dicapai Jepang dalam beberapa tahun terakhir.