Logo JawaPos
HomePiala Dunia 2026
Author avatar - Image
Baskoro Yudho, Taufiq Ardyansyah
Selasa, 16 Juni 2026 | 18.50 WIB

Wataru Endo Pulang dan Putuskan Pensiun, Jepang Pincang di Piala Dunia 2026

Wataru Endo (Instagram @endowataru) - Image

Wataru Endo (Instagram @endowataru)

JawaPos.com - Kekuaran timnas Jepang mulai tereduksi. Kapten sekaligus gelandang senior Jepang, Wataru Endo, resmi mundur dari skuad Samurai Biru karena cedera kaki kiri yang belum pulih.

Tak hanya absen di turnamen akbar empat tahunan tersebut. Pemain berusia 33 tahun itu juga mengumumkan pensiun dari timnas.

Endo sebenarnya sempat mengikuti rangkaian persiapan Jepang hingga tim tiba di Amerika Serikat. Namun, kondisinya dinilai tidak memungkinkan untuk tampil di Piala Dunia.

”Saya mundur dari skuad Piala Dunia. Sejak mengalami cedera, saya sudah melakukan segala hal yang mungkin untuk bisa kembali bermain. Karena itu, saya tidak memiliki penyesalan,” ujar pemain Liverpool tersebut melalui akun media sosial pribadinya.

Mantan pemain VfB Stuttgart ini kecewa gagal tampil di Piala Dunia. Namun, dia tetap bangga dengan perkembangan yang dicapai Jepang dalam beberapa tahun terakhir.

”Tentu saya frustrasi karena tidak bisa berpartisipasi di Piala Dunia ini. Tetapi saya bangga melihat perkembangan tim sejak Piala Dunia Qatar. Kami menjadikan target juara dunia sebagai sesuatu yang layak untuk diperjuangkan,” lanjutnya.

Editor: Hendra
Tags
Artikel Terkait
Qatar Tantang FIFA! Buntut Gagal Menang Kontra Swiss, Akibat Gangguan Teknis di Piala Dunia 2026 - Image
Piala Dunia 2026

Qatar Tantang FIFA! Buntut Gagal Menang Kontra Swiss, Akibat Gangguan Teknis di Piala Dunia 2026

Selasa, 16 Juni 2026 | 18.47 WIB

Prancis Yakin Lolos Final Piala Dunia 2026! Les Bleus Bawa Seribu Jersey dan Logistik Enam Ton Jelang Ladeni Senegal - Image
Piala Dunia 2026

Prancis Yakin Lolos Final Piala Dunia 2026! Les Bleus Bawa Seribu Jersey dan Logistik Enam Ton Jelang Ladeni Senegal

Selasa, 16 Juni 2026 | 18.43 WIB

Iran Ditahan Selandia Baru, Wakil Asia Masih Tak Terkalahkan di Piala Dunia 2026 - Image
Piala Dunia 2026

Iran Ditahan Selandia Baru, Wakil Asia Masih Tak Terkalahkan di Piala Dunia 2026

Selasa, 16 Juni 2026 | 18.35 WIB

Terpopuler

Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026 - Image
1

Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026

2

Daftar Pemain Spanyol dan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026

3

Daftar Pemain Inggris dan Kroasia di Grup L Piala Dunia 2026

4

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

5

Daftar Pemain Swedia dan Tunisia di Piala Dunia 2026

6

Prediksi Skor Jerman vs Curacao di Piala Dunia 2026: Der Panzer Siap Menggila di Laga Perdana

7

MUI Minta Pelaku dan Pengkampanye LGBTQ Bisa Dipidana, Lebih Berat dari Pasal Perzinaan

8

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

9

5 Transportasi Surabaya-Malang Selain Motor yang Lebih Hemat, Tarif Mulai Rp 12 Ribuan

10

Prediksi Skor Haiti vs Skotlandia di Piala Dunia 2026: The Tartan Army Bisa Menang Besar!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore