Wataru Endo Pulang dan Putuskan Pensiun, Jepang Pincang di Piala Dunia 2026

Wataru Endo (Instagram @endowataru)
JawaPos.com - Kekuaran timnas Jepang mulai tereduksi. Kapten sekaligus gelandang senior Jepang, Wataru Endo, resmi mundur dari skuad Samurai Biru karena cedera kaki kiri yang belum pulih.
Tak hanya absen di turnamen akbar empat tahunan tersebut. Pemain berusia 33 tahun itu juga mengumumkan pensiun dari timnas.
Endo sebenarnya sempat mengikuti rangkaian persiapan Jepang hingga tim tiba di Amerika Serikat. Namun, kondisinya dinilai tidak memungkinkan untuk tampil di Piala Dunia.
”Saya mundur dari skuad Piala Dunia. Sejak mengalami cedera, saya sudah melakukan segala hal yang mungkin untuk bisa kembali bermain. Karena itu, saya tidak memiliki penyesalan,” ujar pemain Liverpool tersebut melalui akun media sosial pribadinya.
Mantan pemain VfB Stuttgart ini kecewa gagal tampil di Piala Dunia. Namun, dia tetap bangga dengan perkembangan yang dicapai Jepang dalam beberapa tahun terakhir.
”Tentu saya frustrasi karena tidak bisa berpartisipasi di Piala Dunia ini. Tetapi saya bangga melihat perkembangan tim sejak Piala Dunia Qatar. Kami menjadikan target juara dunia sebagai sesuatu yang layak untuk diperjuangkan,” lanjutnya.
Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026
Daftar Pemain Spanyol dan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026
Daftar Pemain Inggris dan Kroasia di Grup L Piala Dunia 2026
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Daftar Pemain Swedia dan Tunisia di Piala Dunia 2026
Prediksi Skor Jerman vs Curacao di Piala Dunia 2026: Der Panzer Siap Menggila di Laga Perdana
MUI Minta Pelaku dan Pengkampanye LGBTQ Bisa Dipidana, Lebih Berat dari Pasal Perzinaan
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
5 Transportasi Surabaya-Malang Selain Motor yang Lebih Hemat, Tarif Mulai Rp 12 Ribuan
Prediksi Skor Haiti vs Skotlandia di Piala Dunia 2026: The Tartan Army Bisa Menang Besar!