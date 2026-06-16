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Andre Rizal Hanafi
Selasa, 16 Juni 2026 | 23.35 WIB

Iran Curi Perhatian di Piala Dunia 2026 Lewat Dukungan Suporter dan Selebrasi Kontroversial Mohammed Mohebbi

Pemain Timnas Iran, Mohammed Mohebbi berselebrasi usai mencetak gol di Piala Dunia 2026. (Istimewa) - Image

Pemain Timnas Iran, Mohammed Mohebbi berselebrasi usai mencetak gol di Piala Dunia 2026. (Istimewa)

JawaPos.com - Atmosfer pertandingan yang melibatkan Timnas Iran di ajang Piala Dunia 2026 kembali menjadi perhatian publik internasional. Bukan hanya karena aksi para pemain di lapangan, tetapi juga berbagai simbol dukungan terhadap Iran yang tampak jelas memenuhi area stadion.

Sejak sebelum pertandingan dimulai, bendera-bendera Iran terlihat menghiasi berbagai sudut stadion. Salah satu yang paling mencolok adalah bentangan bendera berukuran besar yang dikibarkan di area tribun.

Pemandangan tersebut menjadi bukti kuatnya dukungan yang diberikan para pendukung Team Melli yang hadir langsung menyaksikan pertandingan.

Tak hanya bendera berukuran besar, ribuan suporter juga membawa bendera kecil yang tersebar hampir di seluruh penjuru stadion. 

Warna merah, putih, dan hijau mendominasi tribun sehingga menciptakan suasana yang khas dan menarik perhatian para penonton maupun media yang meliput pertandingan tersebut.

Selain atribut nasional, sejumlah banner dengan tulisan "Mina 168" juga terlihat dibentangkan oleh beberapa kelompok suporter. 

Keberadaan banner tersebut memunculkan berbagai reaksi dan diskusi di media sosial. Banyak pengguna internet yang mencoba mencari makna di balik pesan yang ditampilkan dalam tulisan tersebut.

Sorotan lain datang dari pemain Iran, Mohammed Mohebbi. Setelah terlibat dalam momen penting di pertandingan, Mohebbi melakukan selebrasi yang menyerupai gerakan pistol. Aksi tersebut langsung menjadi perbincangan karena dianggap kontroversial oleh sebagian pihak.

Di media sosial, cuplikan selebrasi Mohebbi dengan cepat menyebar dan memunculkan beragam komentar. Ada yang menilai aksi tersebut sebagai bentuk ekspresi emosional yang biasa terjadi dalam sepak bola, namun ada pula yang menganggapnya sebagai gestur yang berpotensi menimbulkan interpretasi berbeda.

Editor: Banu Adikara
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