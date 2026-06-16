Jadwal Prancis vs Senegal di Piala Dunia 2026, Siaran Langsung TVRI Dini Hari Ini

JawaPos.com - Jadwal siaran langsung Prancis vs Senegal di Piala Dunia 2026 akan berlangsung di Stadion MetLife, New Jersey, Amerika Serikat, Rabu (17/6/2026) pukul 02.00 WIB. Les Bleus yang difavoritkan menjadi juara dunia akan menghadapi Senegal yang pernah membuat kejutan besar pada Piala Dunia 2002.

Timnas Prancis akan memulai kiprahnya di Piala Dunia 2026 dengan melawan Senegal pada laga Grup I.

Duel Prancis kontra Senegal digelar di Stadion MetLife, New Jersey, Amerika Serikat, Rabu (17/6/2026) dengan kick-off pukul 02.00 WIB. Laga ini akan menjadi ujian perdana bagi kedua kesebelasan.

Pertandingan tersebut juga sangat krusial bagi kedua tim. Kemenangan menjadi target utama untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur atau babak 32 besar.

Prancis lebih diunggulkan dibanding Senegal. Skuad berjuluk Les Bleus itu menjadi salah satu favorit juara pada Piala Dunia 2026.

Meski demikian, Senegal bukan lawan yang mudah dikalahkan. Tim berjuluk The Lions of Teranga itu saat ini menempati peringkat ke-16 FIFA dan menjadi salah satu kekuatan utama Afrika.

Sementara itu, Prancis berada di posisi kedua ranking FIFA dunia. Namun, sepak bola tidak selalu ditentukan oleh peringkat.

Buktinya, Senegal memiliki kenangan manis saat menghadapi Prancis. Kedua tim baru sekali bertemu di Piala Dunia, tepatnya pada edisi 2002. Saat itu Senegal secara mengejutkan menang 1-0 atas Les Bleus.

Dari segi kualitas skuad, Prancis memang lebih mentereng. Tim asuhan Didier Deschamps diperkuat pemain-pemain top seperti Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Mike Maignan, Jules Kounde, hingga Michael Olise.

Namun Senegal juga datang dengan kekuatan terbaiknya. Tim racikan Pape Thiaw diperkuat Kalidou Koulibaly, Idrissa Gueye, Sadio Mane, Nicolas Jackson, dan Pape Matar Sarr.