Jelang Hadapi Senegal di Piala Dunia 2026, Rayan Cherki Bagi-Bagi Earphone dan Headphone untuk Skuad Prancis

Rayan Cherki setelah cetak gol ke gawang Pantai Gading. (Dok. IG/equipedefrance)
JawaPos.com - Gelandang serang Rayan Cherki ingin membahagiakan semua orang yang terlibat dalam skuad Prancis di Piala Dunia 2026.
Salah satunya dengan membagikan earphone untuk seluruh awak Les Bleus –julukan Prancis. Selain pemain, pelatih Didier Deschamps dan staf, juga staf dari Federasi Sepak Bola Prancis (FFF) hingga petugas keamanan di kamp latihan Prancis.
’’Aku memberikan hadiah untuk seluruh awak tim ini, mulai dari earphone sampai headphone. Aku rasa semua orang akan senang,’’ kata Cherki dalam video unggahan resmi FFF.
Cherki punya banyak perangkat elektronik tersebut karena menjadi brand ambassador sebuah earphone dan headphone ternama di Prancis.
’’Karena berbagi itu baik, aku ingin sering-sering melakukannya,’’ tambah gelandang serang Manchester City itu.
Baca Juga:Prediksi Prancis vs Senegal: Kylian Mbappe Jadi Korban Sihir Dukun Afrika di Piala Dunia 2026?
Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026
Daftar Pemain Spanyol dan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026
Daftar Pemain Inggris dan Kroasia di Grup L Piala Dunia 2026
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Daftar Pemain Swedia dan Tunisia di Piala Dunia 2026
Prediksi Skor Jerman vs Curacao di Piala Dunia 2026: Der Panzer Siap Menggila di Laga Perdana
MUI Minta Pelaku dan Pengkampanye LGBTQ Bisa Dipidana, Lebih Berat dari Pasal Perzinaan
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
5 Transportasi Surabaya-Malang Selain Motor yang Lebih Hemat, Tarif Mulai Rp 12 Ribuan
Prediksi Skor Haiti vs Skotlandia di Piala Dunia 2026: The Tartan Army Bisa Menang Besar!