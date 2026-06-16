Jelang Hadapi Senegal di Piala Dunia 2026, Rayan Cherki Bagi-Bagi Earphone dan Headphone untuk Skuad Prancis

JawaPos.com - Gelandang serang Rayan Cherki ingin membahagiakan semua orang yang terlibat dalam skuad Prancis di Piala Dunia 2026.

Salah satunya dengan membagikan earphone untuk seluruh awak Les Bleus –julukan Prancis. Selain pemain, pelatih Didier Deschamps dan staf, juga staf dari Federasi Sepak Bola Prancis (FFF) hingga petugas keamanan di kamp latihan Prancis.

’’Aku memberikan hadiah untuk seluruh awak tim ini, mulai dari earphone sampai headphone. Aku rasa semua orang akan senang,’’ kata Cherki dalam video unggahan resmi FFF.

Cherki punya banyak perangkat elektronik tersebut karena menjadi brand ambassador sebuah earphone dan headphone ternama di Prancis.