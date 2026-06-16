Hasil Piala Dunia 2026: Kejutan! Timnas Spanyol Ditahan Imbang Tanjung Verde

Timnas Spanyol ditahan imbang Tanjung Verde tanpa gol di laga pertama Grup H Piala Dunia 2026. (Istimewa)

JawaPos.com - Timnas Spanyol secara mengejutkan ditahan imbang Tanjung Verde tanpa gol di laga pertama Grup H Piala Dunia 2026. Pertandingan tersebut berlangsung di Atlanta Stadium, Atlanta, Amerika Serikat, Senin (15/6) pukul 23.00 WIB.

Hasil yang cukup mengejutkan, karena Spanyol sejatinya lebih diunggulkan ketimbang Tanjung Verde yang merupakan tim debutan di piala dunia. Tapi kenyataannya, skuad La Furia Roja, julukan Timnas Spanyol, justru mengalami kebuntuan.

Timnas Spanyol tampil sangat dominan dalam laga tersebut. Peluang-peluang emas pun juga tercipta. Namun kiper Tanjung Verde Vozinha tampil sangat gemilang hingga sukses memaksa La Furia Roja bermain imbang.

Jalannya Pertandingan Babak Pertama

Spanyol memegang kendali permainan sejak menit awal. Tim polesan Luis de la Fuente itu terlihat cukup sabar untuk menjebol pertahanan solid Tanjung Verde.

La Furia Roja mendapatkan peluang pada menit ke-15 lewat tendangan Pedri, namun masih bisa ditangkap Vozinha. Spanyol terus mencari celah untuk menembus pertahanan Tanjung Verde yang bermain sangat disiplin.

Peluang emas pun akhirnya didapat Spanyol pada menit ke-39, ketika sundulan Marc Cucurella disambut tendangan Ferran Torres namun masih membentur mistar gawang. Kemudian bola disundul oleh Mikel Oyarzabal, namun secara mengejutkan Vozinha masih mampu menepisnya.

DI menit-menit akhir babak pertama, Spanyol kembali mendapat peluang lewat tendangan Ferran Torres, tapi masih bisa ditangkap Vozinha. Kiper Tanjung Verde itu benar-benar tampil gemilang. Hasilnya, kedua tim bermain imbang 0-0 di babak pertama.

Babak Kedua

Usai turun minum, Spanyol tidak menurunkan ritme permainannya. La Furia Roja masih memegang kendali, namun mengalami kebuntuan untuk menembus pertahanan disiplin Tanjung Verde.