Lawan Tim Debutan di Piala Dunia, Mikel Merino Minta Timnas Spanyol Tak Anggap Remeh Tanjung Verde

JawaPos.com - Sebelum menghadapi tim debutan Tanjung Verde di laga pembuka Grup H Piala Dunia 2026, gelandang timnas Spanyol Mikel Merino menegaskan bahwa La Roja tidak akan memandang rendah lawan. Meski berstatus juara Eropa dan salah satu favorit juara, timnas Spanyol menyadari bahwa kejutan sudah mulai mewarnai turnamen sejak pekan pertama.

Spanyol datang ke Piala Dunia 2026 dengan status sebagai juara Eropa sekaligus salah satu kandidat kuat peraih trofi. Namun, Mikel Merino memastikan tim asuhan Luis de la Fuente tidak akan terlena saat menghadapi Tanjung Verde, negara yang menjalani debutnya di ajang Piala Dunia.

Laga Grup H piala dunia digelar di Atlanta pada Senin (15/6), menjadi pertemuan yang secara teori mengunggulkan La Roja. Meski demikian, melansir ESPN, Mikel Merino menilai hasil-hasil mengejutkan di awal turnamen menjadi peringatan bahwa tidak ada pertandingan yang bisa dianggap mudah.

"Yang terpenting adalah fokus pada diri kita sendiri, dan apa yang harus kita lakukan dengan baik. Kita harus menganggap pertandingan ini serius, dengan sikap yang baik. Penting untuk memulai dengan langkah yang tepat di turnamen ini meskipun itu tidak selalu menentukan jalan menuju kemenangan," ujar Merino dalam sesi latihan terakhir Spanyol.

Belajar dari Kejutan di Awal Turnamen Beberapa hasil pada pekan pertama membuat Spanyol semakin waspada. Turki secara mengejutkan tumbang 0-2 dari Australia, sementara Brasil hanya mampu bermain imbang 1-1 melawan Maroko.

Merino menilai laga pertama selalu memiliki tantangan tersendiri. "Debut itu sulit. Kita melihat hal itu terjadi pada tim lain. Ekspektasi kami tinggi karena kami tahu kemampuan kami, tetapi kami juga tetap rendah hati," kata dia.

Pengalaman masa lalu juga menjadi pengingat bagi Spanyol. Saat menjuarai Piala Dunia 2010, mereka justru mengawali turnamen dengan kekalahan 0-1 dari Swiss. Sebaliknya, pada edisi 2022, mereka langsung mengamuk dengan kemenangan telak 7-0 atas Kosta Rika.

Tanjung Verde Dinilai Bukan Lawan Sembarangan Meski baru pertama kali tampil di Piala Dunia, Tanjung Verde datang dengan modal kepercayaan diri yang tinggi. Mereka bahkan sempat mengalahkan Serbia 3-0 dalam laga persahabatan bulan lalu.