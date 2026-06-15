Luis de la Fuente Pujian Gavi: Pemain Muda yang Menjadi Inspirasi Timnas Spanyol

JawaPos.com - Menjelang dimulainya perjalanan timnas Spanyol di Piala Dunia 2026, pelatih Luis de la Fuente kembali memberikan pujian tinggi kepada Gavi. Gelandang muda Barcelona tersebut dinilai memiliki etos kerja luar biasa yang memberikan pengaruh besar bagi seluruh skuad La Roja.

Nama Gavi sempat menjadi perbincangan setelah tekel kerasnya terhadap Rodri dalam sesi latihan timnas Spanyol jelang piala dunia. Namun, insiden tersebut tidak dianggap sebagai masalah besar.

Rodri sendiri meremehkannya, sementara De la Fuente menegaskan bahwa hal seperti itu merupakan bagian dari sepak bola. Melansir Barca Blaugranes, pelatih timnas Spanyol berusia 64 tahun tersebut kembali menjelaskan mengapa Gavi menjadi sosok penting di dalam timnya.

“Saya berharap Anda bisa melihat bagaimana dia berlatih. Dia sangat antusias. Ada aspek penting, selain sisi sepak bola dan kebugaran pemain, yaitu motivasi,” kata De la Fuente.

Menurut sang pelatih, motivasi bisa menjadi faktor yang menentukan performa seorang pemain maupun sebuah tim.

“Dan motivasi terkadang dapat mengubah situasi apa pun. Terkadang itu positif, dan ketika Anda merasa sedih, itu bisa negatif. Tapi Gavi adalah pemain yang sangat penting karena dia memiliki energi yang fantastis," tandas Luis De La Fuente.

De la Fuente juga mengungkapkan bahwa semangat juang Gavi menular kepada rekan-rekannya. Pemain berusia 21 tahun itu dikenal selalu menuntut standar tinggi, baik kepada dirinya sendiri maupun kepada pemain lain.

“Dia menuntut banyak dari rekan-rekan setimnya. Dia menuntut banyak karena dia berlatih dengan energi, vitalitas, dan antusiasme yang luar biasa. Dan itu menular," tutur De la Fuente.