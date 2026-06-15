Bintang Timnas Spanyol Lamine Yamal Sudah Pulih dari Cedera, tapi Akan Memulai Piala Dunia dari Bangku Cadangan

JawaPos.com - Timnas Spanyol mendapat kabar baik menjelang pertandingan pembuka Grup H Piala Dunia 2026 melawan Tanjung Verde. Pelatih Luis de la Fuente memastikan bahwa Lamine Yamal telah pulih sepenuhnya dari cedera dan siap kembali bermain.

Meski demikian, Lamine Yamal dipastikan tidak akan langsung masuk dalam susunan pemain utama di piala dunia. De la Fuente memilih untuk lebih berhati-hati dengan kondisi sang bintang muda dan berencana memanfaatkannya dari bangku cadangan timnas Spanyol.

Lamine Yamal menjadi salah satu nama paling menarik di Piala Dunia tahun ini. Pemain Barcelona tersebut sempat diragukan tampil setelah mengalami cedera saat membela klubnya pada 22 April lalu. diaa bahkan absen dalam laga uji coba terakhir timnas Spanyol melawan Meksiko.

Namun, melansir ESPN, setelah menjalani proses pemulihan dalam beberapa pekan terakhir, kondisi Yamal kini sudah sesuai harapan tim medis.

"Kabar baiknya adalah Lamine dalam kondisi sempurna. Dia telah mencapai titik ini dalam kondisi yang kami inginkan. Dia baik-baik saja, seperti Nico dan Victor. Mereka semua siap bermain, meskipun beberapa tidak akan bermain sepanjang pertandingan," ujar De la Fuente dalam konferensi pers jelang pertandingan.

Belum Siap Bermain Penuh Selain Yamal, Nico Williams dan Victor Muñoz juga sempat berjuang melawan cedera. Ketiganya mengikuti sesi latihan penuh Spanyol di Universitas Negeri Kennesaw, Georgia, pada Minggu waktu setempat.

Meski sudah mendapatkan lampu hijau dari tim medis, De la Fuente menegaskan bahwa Yamal belum siap menjalani pertandingan penuh.

"Para dokter mengatakan Lamine bisa bermain besok tanpa masalah. Bukan untuk bermain 90 menit, tetapi untuk bermain beberapa menit, ya," jelas pelatih berusia 64 tahun tersebut.