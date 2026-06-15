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M Shofyan Dwi Kurniawan
Selasa, 16 Juni 2026 | 02.53 WIB

Empat Kisah Besar yang Mengiringi Timnas Spanyol di Piala Dunia 2026

Timnas Spanyol datang ke Piala Dunia 2026 dengan status favorit juara. (ig @sefutbol) - Image

Timnas Spanyol datang ke Piala Dunia 2026 dengan status favorit juara. (ig @sefutbol)

JawaPos.com - Enam belas tahun setelah meraih gelar Piala Dunia pertama mereka, timnas Spanyol kembali datang sebagai salah satu kandidat kuat juara di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. 

Tim racikan Luis de la Fuente membawa kombinasi ideal berupa generasi muda bertalenta, pengalaman juara, dan fondasi taktik yang matang. Namun, sejarah telah menunjukkan bahwa reputasi besar di atas kertas tidak selalu menjamin kesuksesan. 

Melansir Sports Illustrated, ada sejumlah cerita menarik yang akan menentukan seberapa jauh perjalanan La Roja di Piala Dunia 2026.

1. Kondisi Lamine Yamal Jadi Sorotan

Sulit membayangkan Spanyol tanpa Lamine Yamal. Bintang Barcelona berusia 18 tahun itu telah berkembang menjadi salah satu pemain paling berbahaya di dunia sejak bersinar di Euro 2024.

Musim lalu, Yamal mencatatkan 24 gol dan 15 assist bersama Barcelona, menjadikannya sosok vital dalam permainan menyerang Spanyol. Namun, cedera hamstring yang dialaminya pada April sempat memunculkan kekhawatiran besar.

Meski telah masuk skuad Piala Dunia, Luis de la Fuente harus berhati-hati. Memaksakan Yamal kembali terlalu cepat bisa berisiko memperparah kondisinya. Situasi semakin rumit karena dua pemain sayap lainnya, Nico Williams dan Victor Munoz, juga masih berpacu dengan waktu untuk mencapai kebugaran terbaik.

2. Teka-Teki di Lini Pertahanan

Jika lini tengah dan lini depan relatif sudah memiliki susunan yang jelas, sektor pertahanan masih menyisakan banyak tanda tanya.

Marc Cucurella dan Marcos Llorente diperkirakan mengisi posisi bek sayap, tetapi duet bek tengah terbaik masih menjadi perdebatan. Pau Cubarsi, Eric Garcia, Aymeric Laporte, dan Marc Pubill sama-sama bersaing mendapatkan tempat utama.

Laporte yang paling berpengalaman tampaknya masih menjadi pilihan utama. Namun, performanya musim lalu tidak terlalu meyakinkan. Sementara itu, Cubarsi mulai menunjukkan bahwa dirinya layak mendapat kepercayaan lebih besar setelah tampil impresif dalam laga pemanasan melawan Peru.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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