Pemain Timnas Spanyol yang Kurang Disorot Ini Bisa Jadi Kunci Kesuksesan di Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Di tengah sorotan besar yang tertuju kepada Lamine Yamal, Nico Williams, hingga Rodri, ada satu nama yang justru diyakini bisa menjadi pembeda bagi timnas Spanyol di Piala Dunia 2026. Sosok tersebut adalah Mikel Oyarzabal.

Editor sepak bola Sports Mole Matt Law menilai, La Roja bersama Prancis merupakan dua tim dengan kombinasi kualitas pemain dan gaya bermain terbaik di turnamen musim panas ini. Menurut dia, timnas Spanyol memiliki skuad yang sangat lengkap dan berpotensi melangkah jauh di piala dunia.

Dengan Rodri, Pedri, dan Fabian Ruiz di lini tengah, timnas Spanyol dinilai memiliki fondasi yang sangat kuat di turnamen pila dunia. Bahkan, Fabian Ruiz disebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa di balik musim gemilang Paris Saint-Germain.

Namun, perhatian terbesar justru tertuju pada Mikel Oyarzabal, pemain yang selama ini kerap berada di bawah bayang-bayang nama-nama besar lainnya.

Oyarzabal, Senjata Rahasia La Roja Melansir Sports Mole, jelang laga pembuka melawan Tanjung Verde, Matt Law memperkirakan Lamine Yamal tidak akan dipaksakan menjadi starter meski sudah kembali berlatih. Hal yang sama juga berlaku bagi Nico Williams yang baru pulih dari masalah kebugaran.

Situasi itu membuka peluang bagi Oyarzabal untuk menjadi ujung tombak utama Spanyol. Penyerang Real Sociedad tersebut memang bukan nama yang paling sering menghiasi halaman depan media, tetapi statistiknya bersama tim nasional berbicara banyak.

Baca Juga:David Raya Siap Bersaing Demi Posisi Kiper Utama Timnas Spanyol di Piala Dunia

Dalam 12 pertandingan terakhirnya bersama Spanyol, Oyarzabal telah mengoleksi 12 gol. Catatan itu semakin mengesankan jika melihat performanya di level klub, di mana dia mencetak 15 gol di La Liga musim lalu meski Real Sociedad menjalani musim yang tidak terlalu mudah.

"Dia adalah pemain berkelas sejati yang kurang mendapat sorotan, yang dapat dimengerti mengingat ada Yamal dan Nico Williams di sekitarnya," tulis Matt Law.