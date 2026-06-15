David Raya Siap Bersaing Demi Posisi Kiper Utama Timnas Spanyol di Piala Dunia

JawaPos.com - David Raya menegaskan bahwa persaingan memperebutkan posisi penjaga gawang utama timnas Spanyol merupakan sesuatu yang sehat menjelang dimulainya Piala Dunia 2026. Kiper Arsenal tersebut akan bersaing dengan Joan Garcia dan Unai Simon untuk mendapatkan tempat di bawah mistar gawang La Roja.

David Raya datang dengan reputasi mentereng setelah meraih tiga penghargaan Sarung Tangan Emas Liga Primer Inggris secara beruntun. Pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente diperkirakan tetap akan mempercayakan posisi starter kepada Unai Simon saat Spanyol menghadapi Tanjung Verde pada laga pembuka Grup H piala dunia, Senin (15/6).

Simon memang sudah lama menjadi pilihan utama timnas Spanyol dan berperan besar dalam keberhasilan La Roja menjuarai Euro 2024. Namun, kehadiran David Raya dan Joan Garcia membuat persaingan di posisi penjaga gawang semakin sengit pada turnamen piala dunia.

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Persaingan Sehat di Antara Tiga Kiper Melansir ESPN, berbicara di markas latihan Spanyol di Chattanooga, Tennessee, Raya mengatakan bahwa ketiganya justru saling membantu untuk berkembang.

"Kami menanggapi perdebatan ini] dengan sangat alami. Selalu ada banyak persaingan, dengan para penjaga gawang yang kami miliki. Kami berusaha saling mendorong untuk menjadi lebih baik, dan membuat tugas manajer sedikit lebih sulit dalam memilih," turu David Raya.

"Kami di sini untuk saling membantu. Siapa pun yang bermain di pertandingan pertama, kedua, dan ketiga akan melakukan yang terbaik yang mereka bisa," lanjut dia.

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Pernyataan tersebut menunjukkan suasana harmonis di dalam skuad Spanyol, meski persaingan untuk menjadi pilihan utama sangat terbuka.

Joan Garcia dan Unai Simon Punya Modal Kuat Persaingan semakin menarik karena Joan Garcia juga tampil impresif sepanjang musim lalu bersama Barcelona. Namun, dalam laga pemanasan menjelang Piala Dunia, Garcia sempat melakukan kesalahan yang berujung gol saat Spanyol bermain imbang 1-1 melawan Irak.