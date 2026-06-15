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M Shofyan Dwi Kurniawan
Selasa, 16 Juni 2026 | 02.29 WIB

Pelatih Tanjung Verde Tegaskan Timnya Tak Gentar Hadapi Timnas Spanyol di Debut Piala Dunia 

Pelatih Tanjung Verde Bubista tegaskan tak takut jalani debut bersejarah di Piala Dunia 2026 melawan Spanyol. (ig @futafitii)&nbsp; - Image

Pelatih Tanjung Verde Bubista tegaskan tak takut jalani debut bersejarah di Piala Dunia 2026 melawan Spanyol. (ig @futafitii)&nbsp;

JawaPos.com - Tanjung Verde siap menorehkan sejarah saat menghadapi timnas Spanyol dalam laga pertama mereka di Piala Dunia 2026. Meski akan berhadapan dengan salah satu favorit juara dan pemegang gelar Euro, pelatih Bubista memastikan timnya tidak datang hanya untuk menjadi pelengkap turnamen.

Jelang pertandingan Tanjung Verde vs Timnas Spanyol di Atlanta pada Senin, Bubista menegaskan, para pemainnya akan tampil dengan penuh keberanian dalam penampilan perdana negara kepulauan Afrika tersebut di panggung sepak bola terbesar, piala dunia.

"Kami ingin menikmati pertandingan-pertandingan ini. Kualifikasi berarti lebih dari sekadar sepak bola, ini adalah pencapaian budaya. Kami ingin menunjukkan negara kami kepada dunia," kata Bubista.

Debut Bersejarah Tanjung Verde

Laga melawan Spanyol akan menjadi pertandingan Piala Dunia pertama sepanjang sejarah Tanjung Verde. Sementara itu, lawan mereka datang dengan status juara Eropa dan termasuk salah satu kandidat kuat untuk melangkah jauh di turnamen.

Melansir ESPN, meski perbedaan pengalaman kedua tim sangat mencolok, Bubista menegaskan anak asuhnya tidak akan bermain dengan rasa takut.

"Kami adalah tim yang bermain tanpa rasa takut. Ketika kami berbicara tentang identitas kami, kami berbicara tentang siapa kami sebagai suatu bangsa. Kami menyukai tantangan, karena kami suka mengatasi kesulitan," ujar Bubista.

"Kami ingin menunjukkan identitas kami sebagai sebuah tim, yang berarti berani saat menguasai bola dalam serangan," imbuh dia.

Bubista mengakui tekanan dan rasa gugup merupakan ancaman yang wajar bagi tim yang baru pertama kali tampil di Piala Dunia. Namun, pelatih berusia 55 tahun itu menegaskan bahwa Tanjung Verde tidak datang hanya untuk menikmati suasana.

"Kami tahu ini sulit. Kami tahu kualitas Spanyol, dengan beberapa pemain terbaik di dunia. Tapi kami juga akan menciptakan masalah bagi Spanyol, tanpa ragu," ungkap Bubista.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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