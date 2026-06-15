Logo JawaPos
HomePiala Dunia 2026
Author avatar - Image
Andika Rachmansyah
Selasa, 16 Juni 2026 | 02.38 WIB

Momen Indah di Piala Dunia 2026! Pemain Timnas Jerman dan Curacao Berdoa Bersama usai Pertandingan

Felix Nmecha setelah cetak gol ke gawang Curacao. (Dok. IG/@dfb_team) - Image

Felix Nmecha setelah cetak gol ke gawang Curacao. (Dok. IG/@dfb_team)

JawaPos.com - Timnas Jerman memulai kampanye mereka di Piala Dunia 2026 dengan sangat manis setelah menang telak atas Curacao dalam laga pertama Grup E. Di balik kemenangan besar itu, terselip momen indah yang terjadi selepas pertandingan.

Timnas Jerman tampil dominan melawan Curacao di Stadion Houston, Houston, Texas, Senin (15/6) dini hari WIB. Skuad berjuluk Der Panzer itu menang telak dengan skor akhir 7-1 pada laga pertama gurp E piala dunia.

Gol-gol kemenangan timnas Jerman di turnamen piala dunia itu dicetak Felix Nmecha, Nico Schlotterbeck, brace Kai Havertz, Jamal Musiala, Nathaniel Brown, dan Deniz Undav. Sementara sebiji gol Curacao dicetak Livano Comenencia.

Kemenangan besar tersebut, jelas menjadi hasil manis bagi timnas Jerman karena mereka menjaga asa lolos ke fase gugur. Sementara bagi Curacao, menjadi hasil pahit. Apalagi, mereka kini berada di posisi buncit klasemen Grup E.

Terlepas dari hasil tersebut, terdapat momen indah yang terjadi. Mungkin ini menjadi salah satu momen indah yang ada di Piala Dunia 2026. Di mana, dua pemain Jerman yakni Felix Nmecha dan Jonathan Tah ikut doa bersama dengan beberapa pemain Curacao. Mereka semua membuat lingkaran dan saling merangkul untuk berdoa.

Momen itu langsung menyita perhatian penggemar di seluruh dunia dan videonya menyebar cepat di media sosial. Momen hangat tersebut menuai banyak pujian dengan menganggap para pemain menunjukkan iman dan rasa saling menghormati meski skor akhir laga sangat timpang.

“Ya, kami memang saling berhadapan sebagai lawan di dalam pertandingan. Namun setelah pertandingan selesai, kami semua adalah umat Kristiani dan kami adalah saudara. Jadi kami melakukan doa bersama sebentar karena kami tetap sangat bersyukur,” terang Nmecha, dilansir dari akun instagram @ballersingod, Senin (15/6).

Felix Nmecha mengaku sangat senang dengan hasil kemenangan yang diraih Jerman, apalagi dia menyumbang satu gol. Sebagai umat Kristiani, dia mengatakan bahwa doa bersama itu dilakukan sebagai bentuk rasa syukur setelah laga berakhir.

“Hasil pertandingan tentu bagus untuk kami, tetapi secara keseluruhan kami semua percaya bahwa Yesus dimuliakan melalui pertandingan ini. Karena itulah kami berkumpul dan melakukannya bersama-sama,” tutur pemain Borussia Dortmund tersebut.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Artikel Terkait
Julukan Timnas Jerman Bukan Der Panzer, Ini Asal Usul Sebutan yang Benar - Image
Piala Dunia 2026

Julukan Timnas Jerman Bukan Der Panzer, Ini Asal Usul Sebutan yang Benar

Jumat, 12 Juni 2026 | 09.02 WIB

Harga Transport Mahal, Timnas Jerman Sediakan Bus Gratis untuk Suporter di Piala Dunia 2026 - Image
Piala Dunia 2026

Harga Transport Mahal, Timnas Jerman Sediakan Bus Gratis untuk Suporter di Piala Dunia 2026

Jumat, 12 Juni 2026 | 02.58 WIB

Mimpi Piala Dunia Lennart Karl Pupus, Wonderkid Bayern Munich Alami Cedera saat Latihan Bersama Timnas Jerman - Image
Piala Dunia 2026

Mimpi Piala Dunia Lennart Karl Pupus, Wonderkid Bayern Munich Alami Cedera saat Latihan Bersama Timnas Jerman

Senin, 8 Juni 2026 | 19.45 WIB

Terpopuler

Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026 - Image
1

Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026

2

Daftar Pemain Spanyol dan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026

3

Prediksi Skor Timnas Qatar vs Swiss di Piala Dunia 2026: The Maroons Terancam Gagal Start Sempurna

4

Daftar Pemain Inggris dan Kroasia di Grup L Piala Dunia 2026

5

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Pembuktian Magis Christian Pulisic

6

Daftar Pemain Swedia dan Tunisia di Piala Dunia 2026

7

Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Maroko: Vinicius Junior dan Achraf Hakimi Siap Saling Sikut di Piala Dunia

8

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

9

Prediksi Skor Jerman vs Curacao di Piala Dunia 2026: Der Panzer Siap Menggila di Laga Perdana

10

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore