Momen Indah di Piala Dunia 2026! Pemain Timnas Jerman dan Curacao Berdoa Bersama usai Pertandingan

JawaPos.com - Timnas Jerman memulai kampanye mereka di Piala Dunia 2026 dengan sangat manis setelah menang telak atas Curacao dalam laga pertama Grup E. Di balik kemenangan besar itu, terselip momen indah yang terjadi selepas pertandingan.

Timnas Jerman tampil dominan melawan Curacao di Stadion Houston, Houston, Texas, Senin (15/6) dini hari WIB. Skuad berjuluk Der Panzer itu menang telak dengan skor akhir 7-1 pada laga pertama gurp E piala dunia.

Gol-gol kemenangan timnas Jerman di turnamen piala dunia itu dicetak Felix Nmecha, Nico Schlotterbeck, brace Kai Havertz, Jamal Musiala, Nathaniel Brown, dan Deniz Undav. Sementara sebiji gol Curacao dicetak Livano Comenencia.

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Kemenangan besar tersebut, jelas menjadi hasil manis bagi timnas Jerman karena mereka menjaga asa lolos ke fase gugur. Sementara bagi Curacao, menjadi hasil pahit. Apalagi, mereka kini berada di posisi buncit klasemen Grup E.

Terlepas dari hasil tersebut, terdapat momen indah yang terjadi. Mungkin ini menjadi salah satu momen indah yang ada di Piala Dunia 2026. Di mana, dua pemain Jerman yakni Felix Nmecha dan Jonathan Tah ikut doa bersama dengan beberapa pemain Curacao. Mereka semua membuat lingkaran dan saling merangkul untuk berdoa.

Momen itu langsung menyita perhatian penggemar di seluruh dunia dan videonya menyebar cepat di media sosial. Momen hangat tersebut menuai banyak pujian dengan menganggap para pemain menunjukkan iman dan rasa saling menghormati meski skor akhir laga sangat timpang.

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“Ya, kami memang saling berhadapan sebagai lawan di dalam pertandingan. Namun setelah pertandingan selesai, kami semua adalah umat Kristiani dan kami adalah saudara. Jadi kami melakukan doa bersama sebentar karena kami tetap sangat bersyukur,” terang Nmecha, dilansir dari akun instagram @ballersingod, Senin (15/6).

Felix Nmecha mengaku sangat senang dengan hasil kemenangan yang diraih Jerman, apalagi dia menyumbang satu gol. Sebagai umat Kristiani, dia mengatakan bahwa doa bersama itu dilakukan sebagai bentuk rasa syukur setelah laga berakhir.