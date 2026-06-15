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Risma Azzah Fatin
Selasa, 16 Juni 2026 | 04.21 WIB

Mengenal Clutch, Maple, dan Zayu, 3 Maskot Resmi FIFA World Cup 2026

Mascot Piala Dunia FIFA 2026 (Instagram @fwc26kansascity) - Image

Mascot Piala Dunia FIFA 2026 (Instagram @fwc26kansascity)

JawaPos.com - FIFA World Cup 2026 menghadirkan tiga maskot resmi yang merepresentasikan identitas budaya dari tiga negara tuan rumah, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Clutch, Maple, dan Zayu menjadi bagian dari tradisi panjang maskot Piala Dunia yang telah dimulai sejak 1966 melalui kehadiran World Cup Willie.

Dilansir dari laman USA Today pada Senin (15/6), ketiga karakter itu tidak hanya menjadi simbol turnamen, tetapi juga membawa pesan mengenai semangat olahraga, kreativitas, dan keberagaman budaya.

1. Clutch, Maskot Elang Botak Perwakilan Amerika Serikat

Clutch hadir sebagai maskot yang mewakili Amerika Serikat dengan bentuk karakter elang botak, burung nasional negara tersebut. FIFA menggambarkan Clutch sebagai sosok yang mampu membangkitkan semangat kebersamaan dan kecintaan terhadap olahraga. 

Karakter ini dirancang untuk menggambarkan energi positif, persatuan, serta hubungan antara penggemar sepak bola di berbagai penjuru dunia. Melalui simbol elang yang dikenal kuat dan berani, Clutch diharapkan menjadi representasi semangat kompetisi selama Piala Dunia 2026.

2. Maple, Maskot Rusa Besar Perwakilan Kanada

Maple menjadi maskot yang membawa identitas Kanada melalui karakter rusa besar dengan kepribadian kreatif dan penuh gaya. FIFA menggambarkan Maple sebagai sosok seniman yang menyukai musik, budaya jalanan, serta memiliki dedikasi tinggi sebagai penjaga gawang.

Karakter tersebut mencerminkan nilai kreativitas, ketahanan, dan keberanian dalam menunjukkan jati diri. Kehadiran Maple menjadi simbol keberagaman budaya Kanada yang akan ikut mewarnai penyelenggaraan Piala Dunia 2026.

3. Zayu, Maskot Jaguar Perwakilan Meksiko

Editor: Candra Mega Sari
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