4 Strategi Jitu Jerman Menghancurkan Curacao dengan Kemenangan Telak 7-1 di Piala Dunia 2026

Kai Havertz (Bein Sports)
JawaPos.com - Jerman mengawali perjalanan di Grup E Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan setelah menghancurkan tim debutan Curacao dengan skor 7-1.
Tim asuhan Julian Nagelsmann menunjukkan permainan dominan melalui kombinasi serangan cepat, tekanan tinggi, dan efektivitas penyelesaian akhir.
Berikut 4 strategi yang diterapkam Jerman hingga dapat menghancurkan Curacao dengan skor 7-1, seperti dilansir dari laman Bein Sports pada Senin (15/6).
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1. Tekanan Tinggi sejak Awal Pertandingan
Jerman menerapkan permainan agresif sejak menit pertama dengan intensitas serangan tinggi. Strategi ini membuat Curacao kesulitan membangun permainan dan menghasilkan gol cepat Felix Nmecha pada menit keenam melalui kombinasi umpan satu-dua dengan Florian Wirtz.
2. Eksploitasi Ruang melalui Kombinasi Serangan Kreatif
Tim asuhan Julian Nagelsmann memanfaatkan kreativitas lini tengah untuk membongkar pertahanan Curacao. Pergerakan pemain seperti Florian Wirtz, Jamal Musiala, dan Kai Havertz membuat pertahanan lawan kehilangan keseimbangan melalui variasi umpan pendek, penetrasi ruang, serta penyelesaian akhir yang efektif.
3. Optimalisasi Bola Mati dan Situasi Set Piece
Jerman menunjukkan efektivitas tinggi dalam memanfaatkan peluang dari bola mati. Nico Schlotterbeck mencetak gol melalui sundulan hasil sepak pojok Nathaniel Brown, yang memperlihatkan kemampuan Jerman memaksimalkan situasi bola mati ketika menghadapi pertahanan rapat Curacao.
4. Kedalaman Skuad dan Konsistensi Serangan hingga Akhir Laga
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