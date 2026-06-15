Update Klasemen Grup E dan F Piala Dunia 2026: Jerman dan Swedia Pesta Gol, Belanda Tertekan!

JawaPos.com — Timnas Jerman dan Swedia langsung menunjukkan kekuatan mereka pada matchday pertama Piala Dunia 2026. Jerman memuncaki Grup E usai membantai Curacao 7-1, sementara Swedia menguasai puncak Grup F setelah menghancurkan Tunisia 5-1 pada Senin (15/6/2026).

Hasil tersebut membuat persaingan di kedua grup semakin menarik. Jerman dan Swedia kini berada di posisi ideal untuk mengamankan tiket ke babak 32 besar, sedangkan tim-tim lain harus bekerja keras pada laga berikutnya.

Bagaimana Jerman dan Pantai Gading Memimpin Grup E?

Jerman memimpin klasemen Grup E berkat kemenangan telak 7-1 atas Curacao di Stadion NRG. Die Mannschaft tampil dominan sepanjang pertandingan dan menunjukkan status mereka sebagai salah satu favorit juara Piala Dunia 2026.

Kai Havertz menjadi bintang kemenangan dengan mencetak dua gol, termasuk satu dari titik penalti. Lima gol lainnya disumbangkan Felix Nmecha, Nico Schlotterbeck, Jamal Musiala, Nathaniel Brown, dan Deniz Undav.

Di pertandingan lain, Timnas Pantai Gading meraih kemenangan dramatis 1-0 atas Ekuador di Stadion Lincoln Financial.

Laga berlangsung ketat karena kedua tim bermain hati-hati dan sama-sama mengandalkan kecepatan dalam melakukan serangan balik.

Ekuador sebenarnya memiliki sejumlah peluang emas sepanjang pertandingan. Dua peluang mereka membentur mistar pada babak pertama, sementara satu peluang lainnya mengenai tiang gawang pada babak kedua.