Prediksi Spanyol vs Tanjung Verde di Piala Dunia 2026: Debutan Piala Dunia Bisa Tahan Gempuran La Roja?

JawaPos.com — Timnas Spanyol berpeluang memulai perjalanan di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan saat menghadapi Tanjung Verde pada laga perdana Grup H. Berstatus juara Eropa dan dihuni banyak pemain bintang, La Roja unggul jauh dari segi kualitas dibanding debutan asal Afrika tersebut.

Pertandingan Spanyol vs Cape Verde akan berlangsung di Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Senin (15/6/2026) pukul 23.00 WIB. Di atas kertas, Spanyol menjadi favorit kuat untuk mengamankan tiga poin pertama.

Meski datang dengan status salah satu unggulan juara, performa Spanyol menjelang turnamen tidak sepenuhnya meyakinkan.

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Tim asuhan Luis de la Fuente hanya meraih satu kemenangan dalam tiga laga uji coba terakhir setelah ditahan Mesir 0-0 dan Irak 1-1 sebelum mengalahkan Peru 3-1.

Selain itu, skuad La Roja saat ini juga mengalami sejumlah perubahan dibanding saat menjuarai Euro 2024.

Nama-nama berpengalaman seperti Robin Le Normand, Dani Carvajal, dan Alvaro Morata tidak masuk dalam daftar pemain yang dibawa ke Piala Dunia 2026.

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Namun, kekuatan Spanyol tetap sangat menakutkan. Mereka masih memiliki Rodri, Pedri, Fabian Ruiz, Mikel Oyarzabal, hingga Lamine Yamal yang siap menjadi pembeda di laga ini.

Sementara itu, Tanjung Verde datang dengan semangat tinggi setelah mencetak sejarah lolos ke putaran final Piala Dunia untuk pertama kalinya.