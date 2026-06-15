Jadwal Siaran Langsung Spanyol vs Tanjung Verde di Grup H Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Timnas Spanyol akan memulai kampanyenya di Piala Dunia 2026 dengan melawan Tanjung Verde di Grup H. Berikut jadwal siaran langsung pertandingan tersebut.

Laga Spanyol kontra Tanjung Verde menjadi laga pembuka Grup H Piala Dunia 2026. Sesuai jadwal, laga tersebut akan berlangsung di Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Amerika Serikat, Senin (15/6/2026) dengan kick-off pukul 23.00 WIB.

Di atas kertas, Spanyol jelas lebih diunggulkan ketimbang Tanjung Verde. Dari segi ranking FIFA saja bak bumi dan langit.

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Skuad La Furia Roja - julukan Timnas Spanyol - kini sedang menghuni peringkat dua dunia. Sementara Tanjung Verde duduk di urutan 67 dunia.

Spanyol dihuni oleh banyak pemain bintang seperti Lamine Yamal, Pedri, Rodri, hingga Fabian Ruiz. Sementara Tanjung Verde datang dengan kekuatan pemain yang berkarier di klub-klub luar negeri.

Piala Dunia 2026 ini juga menjadi debut Tanjung Verde di panggung dunia. Maka itu, tim berjuluk Blue Shark ini tidak diunggulkan dibanding Spanyol yang sudah sangat berpengalaman di ajang bergengsi tersebut.

Kendati demikian, Spanyol tidak bisa anggap remeh Tanjung Verde. Bukan tidak mungkin Blue Shark bisa membuat kejutan dengan menumbangkan atau menahan imbang La Furia Roja.

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Pasalnya, pertandingan pertama selalu menjadi rintangan berat bagi setiap tim dalam mengarungi sebuah kompetisi. Apalagi, olahraga sepak bola selalu memiliki kejutan tersendiri. Ambil contoh Australia yang secara mengejutkan menang atas Turki dengan skor 2-0 di laga Grup D kemarin.