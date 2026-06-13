Bukan Timnas Argentina atau Spanyol! Kakang Rudianto Jagokan Portugal di Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Demam Piala Dunia 2026 mulai disarakan pencinta sepak bola di berbagai negara, tak terkecuali bagi para penggawa Persib Bandung. Salah satunya adalah Kakang Rudianto yang menyambut antusias ajang bergengsi tersebut.

Kakang Rudianto pun mengungkap jagoannya di Piala Dunia 2026. Alih-alih menjagokan Timnas Argentina atau Spanyol, pemain nomor punggul 5 Persib Bandung itu menjagokan Portugal untuk mengangkat trofi bergengsi di ajang tersebut.

Kakang Rudianto bukan tanpa alasan memilih Cristiano Ronaldo cs di piala dunia 2026. Dia menilai, skuad Portugal saat ini diperkuat para bintang dan sektor yang menjadi sorotan utamanya adalah lini tengah dengan dihuni deretan pemain kelas dunia.

"Untuk Piala Dunia sekarang, Portugal lebih dominan karena mempunyai gelandang yang berkualitas," kata Kakang, dilansir dari laman resmi Persib Bandung, Sabtu (13/6).

Kendati sudah memiliki tim favorit, Kakang menyadari bahwa peta persaingan di Piala Dunia 2026 tidak akan berjalan mudah. Dia memprediksi tensi pertandingan akan sangat tinggi dan menuntut konsistensi dari setiap kontestan.

Bagi Kakang, kualitas individu saja tidak cukup. Ia menilai faktor kerja sama tim dan mentalitas bertanding akan menjadi kunci utama bagi negara mana pun yang ingin melaju jauh hingga babak final.

Di balik prediksinya, Piala Dunia ternyata menyimpan ruang tersendiri di memori masa kecil Kakang. Salah satu memori yang paling melekat adalah tradisi menonton pertandingan selepas santap sahur.

"Momen paling berkesan waktu kecil itu ketika nonton Piala Dunia habis sahur. Vibes-nya Piala Dunia banget," kenang Kakang.