Jadwal Siaran Langsung Iran vs Selandia di Grup G Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Persaingan di Grup G Piala Dunia 2026 akan mempertemukan wakil Asia, Iran, melawan raksasa Oceania, Selandia Baru. Berikut jadwal siaran langsung pertandingan tersebut.

Duel Iran kontra Selandia Baru akan digelar di Los Angeles Stadium, Inglewood, California, Amerika Serikat, Selasa (16/6/2026) pukul 08.00 WIB. Ini menajdi ujian perdana bagi kedua kesebelasan di Piala Dunia 2026.

Di atas kertas, Iran lebih diunggulkan untuk memetik poin sempurna dalam laga tersebut. Menilik posisi ranking FIFA, skuad berjuluk Team Melli itu sedang duduk di urutan 20 dunia, sementara Selandia Baru di peringkat 85.

Kendati demikian, Iran dibayangi masalah dalam menatap Piala Dunia 2026. Hal tersebut dikarenakan ketegangan geopolitik negara mereka dengan Amerika Serikat. Sampai-sampai, Team Melli harus pindah markas ke Meksiko meski memainkan laga di Amerika Serikat.

Namun, skuad Iran tetap fokus mempersiapkan duel perdana ini. Team Melli diperkuat oleh beberapa bintang anyar seperti Mehdi Taremi serta Alireza Jahanbaksh. Sementara dari kubu Selandia Baru, mereka memilliki Chris Wood.

Striker sekaligus kapten itu bakal menjadi senjata utama Selandia Baru di sektor penyerangan. All Whites - julukan Timnas Selandia Baru - akan memanfaatkan posturnya yang menjulang untuk memenangi duel-duel udara di kotak penalti Iran.

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Sementara itu, kedua tim membawa modal yang sangat kontras dari rangkaian uji coba mereka jelang Piala Dunia 2026. Iran sukses menyapu bersih dua laga uji coba dengan kemenangan atas Gambia (2-1) dan Mali (2-0), sementara Selandia Baru menelan dua kekalahan lawan Haiti (0-4) dan Inggris (0-1).

Meski begitu, hasil tersebut tidak bisa dijadikan tolok ukur. Baik Iran maupun Selandia Baru tentunya mencanangkan kemenangan di laga perdana untuk menjaga asa lolos ke fase gugur.