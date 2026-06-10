Simbol Duka Jelang Piala Dunia 2026: Timnas Iran Tiba di Meksiko dengan Pin Angka 168

JawaPos.com - Tim nasional Iran resmi tiba di Meksiko untuk memulai persiapan menghadapi Piala Dunia 2026.

Kedatangan skuad berjuluk Team Melli tersebut menarik perhatian publik karena para pemain dan ofisial terlihat mengenakan pin bertuliskan angka 168 di bagian dada kiri.

Angka tersebut bukan sekadar aksesori. Pin itu menjadi simbol penghormatan dan mengenang 168 anak yang dilaporkan tewas dalam serangan rudal yang menghantam sebuah sekolah di Minab, Iran, pada 28 Februari 2026.

Momen tersebut menjadi salah satu tragedi yang meninggalkan duka mendalam bagi masyarakat Iran.

Timnas Iran datang ke Piala Dunia 2026 dengan pin berbentuk angka 168. (Istimewa)

Setibanya di Meksiko, para pemain terlihat kompak mengenakan pin tersebut saat menjalani agenda kedatangan dan penyambutan.

Langkah itu dianggap sebagai bentuk solidaritas sekaligus pesan bahwa tragedi tersebut masih melekat dalam ingatan masyarakat Iran, termasuk para atlet yang akan tampil di ajang sepak bola terbesar dunia.

Untuk turnamen kali ini, Iran memilih Meksiko sebagai lokasi pemusatan kegiatan tim selama berlangsungnya kompetisi.

Keputusan tersebut membuat skuad dapat menjalani persiapan di luar wilayah Amerika Serikat, meskipun seluruh pertandingan fase grup mereka dijadwalkan berlangsung di stadion-stadion yang berada di Amerika Serikat.

Situasi tersebut membuat perjalanan Iran selama turnamen menjadi cukup unik.