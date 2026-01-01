Timnas Iran Disebut Dapat Perlindungan di Meksiko Selama Piala Dunia 2026

Timnas Iran beraksi di Piala Dunia 2026. (Dok. IG/Teammellifottball)
JawaPos.com - Timnas Iran kembali jadi sorotan menjelang Piala Dunia 2026. Sebuah cerita yang beredar di media sosial dan podcast olahraga internasional memunculkan narasi tak biasa terkait persiapan tim asal Asia Barat itu.
Dalam laporan yang ramai dibicarakan, Timnas Iran disebut harus menjadikan Meksiko sebagai homebase selama turnamen piala dunia berlangsung. Hal ini dikaitkan dengan kondisi hubungan politik antara Iran dan Amerika Serikat yang disebut masih berada dalam ketegangan, sehingga memengaruhi aspek logistik dan keamanan tim selama kompetisi.
Akibat situasi tersebut, Timnas Iran dikabarkan harus menjalani pola perjalanan yang cukup ekstrem. Mereka disebut akan berangkat ke Amerika Serikat hanya H-1 sebelum pertandingan piala dunia digelar, lalu langsung kembali ke Meksiko setelah laga selesai.
Skema ini disebut sebagai langkah untuk menjaga stabilitas tim dan meminimalkan risiko selama turnamen berlangsung di beberapa negara tuan rumah. Namun, hal yang paling menyita perhatian publik justru datang dari sebuah kutipan yang viral dari sebuah podcast yang mengatasnamakan kapten tim Iran.
Dalam percakapan tersebut, muncul klaim mengejutkan bahwa tim Iran mendapat perlindungan tidak biasa selama berada di Meksiko. Dalam narasi yang beredar, sang kapten menyebut ada pesan yang datang dari pihak yang dikaitkan dengan kartel lokal di Meksiko, yang mengatakan bahwa mereka menyukai Iran dan akan memberikan perlindungan selama berada di wilayah tersebut.
Pernyataan ini kemudian menyebar luas di media sosial dan memicu berbagai reaksi dari publik sepak bola dunia. Meski begitu, hingga saat ini tidak ada konfirmasi resmi dari federasi sepak bola Iran maupun pihak penyelenggara Piala Dunia terkait klaim tersebut.
Banyak pengamat menilai cerita ini masih berada dalam ranah rumor yang berkembang di internet dan belum bisa dipastikan kebenarannya. Terlepas dari kontroversi yang muncul, perhatian terhadap Timnas Iran tetap tinggi.
Perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 diprediksi akan menjadi salah satu kisah menarik, bukan hanya dari sisi olahraga, tetapi juga dari dinamika non-teknis yang mengiringi turnamen terbesar sepak bola dunia tersebut. Publik kini menunggu klarifikasi lebih lanjut, sembari menantikan bagaimana performa Iran di lapangan hijau di tengah berbagai cerita yang menyertainya.
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