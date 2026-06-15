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M Shofyan Dwi Kurniawan
Senin, 15 Juni 2026 | 18.05 WIB

Gol Tunggal John McGinn Akhiri Kutukan Skotlandia di Piala Dunia Setelah 36 Tahun

Gol John McGinn membawa Skotlandia mengalahkan Haiti 1-0 pada laga pembuka Piala Dunia 2026 sekaligus mengakhiri penantian 36 tahun untuk meraih kemenangan di turnamen tersebut. (Instagram/@johnmcginn7)

JawaPos.com - Kembalinya Skotlandia ke Piala Dunia akhirnya dibuka dengan sesuatu yang sudah sangat lama mereka rindukan: kemenangan.

Melansir Football365, tim asuhan Steve Clarke memang tidak tampil spektakuler saat menghadapi Haiti pada Minggu pagi, tetapi kemenangan tipis 1-0 sudah lebih dari cukup untuk membuat Tartan Army tersenyum. 

Setelah 28 tahun hanya menjadi penonton dan 36 tahun tanpa kemenangan di Piala Dunia, tiga poin itu terasa begitu berharga.

Skotlandia sebenarnya datang sebagai favorit, tetapi seperti yang sudah sering terjadi, mereka memilih jalan yang lebih rumit. Tim ini memang tidak pernah terbiasa melakukan sesuatu dengan cara yang mudah.

Perjalanan menuju Piala Dunia 2026 sudah menjadi bukti bagaimana mereka mampu melewati berbagai tekanan. Di bawah kepemimpinan Steve Clarke sejak 2019, Skotlandia berkembang menjadi tim yang jauh lebih solid dibanding generasi-generasi sebelumnya.

Meski Clarke tidak selalu mendapat sorotan besar, pencapaiannya membawa Skotlandia tampil di tiga turnamen besar membuat namanya layak disejajarkan dengan para pelatih terbaik yang pernah dimiliki negara tersebut.

Pengalaman Jadi Pembeda

Skuad Skotlandia saat ini mungkin tidak dipenuhi superstar kelas dunia, tetapi mereka memiliki sesuatu yang sangat penting: pengalaman di level tertinggi.

John McGinn menjadi simbol sempurna dari karakter itu. Kapten Aston Villa tersebut sudah terbiasa tampil dalam pertandingan besar, baik di Liga Champions, Liga Europa maupun Liga Inggris bersama tim asuhan Unai Emery.

Dan pada laga melawan Haiti, gelandang berusia 31 tahun itu kembali menunjukkan kualitasnya.

Gol yang dicetak McGinn memang tidak indah. Tembakannya sempat mengalami sedikit perubahan arah yang membuat kiper sekaligus kapten Haiti, Johny Placide, tidak memiliki peluang untuk melakukan penyelamatan.

Namun bagi McGinn, gol tersebut mungkin menjadi salah satu yang paling berarti sepanjang kariernya.

Sebab, gol itulah yang mengakhiri penantian panjang Skotlandia untuk kembali merasakan kemenangan di Piala Dunia, sesuatu yang terakhir kali mereka nikmati pada 1990.

Editor: Edi Yulianto
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