Ritual Unik Suporter Timnas Skotlandia untuk Mendukung Timnya di Piala Dunia 2026

Para pendukung timnas Skotlandia punya ritual unit dalam memdukung tim, dari mengenakan pakaian keberuntungan hingga memilih jalur yang sama menuju pub. (ig @scotlandnationalteam)
JawaPos.com - Kembalinya Skotlandia ke Piala Dunia setelah penantian selama 28 tahun disambut dengan antusiasme luar biasa oleh para pendukungnya. Baik yang tetap berada di tanah air maupun yang terbang ke Amerika Serikat, para anggota Tartan Army memiliki satu harapan yang sama: melihat tim kesayangan mereka melangkah sejauh mungkin.
Menjelang laga pembuka melawan Haiti pada Minggu (14/6) dini hari, suasana di berbagai kota di Skotlandia mulai dipenuhi semangat Piala Dunia. Sebagian penggemar memilih menggelar acara nonton bersama di rumah, sementara yang lain bersiap menghabiskan malam panjang di pub untuk mendukung tim nasional mereka.
Namun, di balik euforia tersebut, ada sejumlah kebiasaan dan ritual unik yang dipercaya para suporter bisa membawa keberuntungan bagi Skotlandia.
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Melansir Daily Record, berdasar penelitian terbaru dari Stonegate Group, para penggemar Skotlandia diperkirakan akan menumpahkan hingga 242.046 pint minuman di setiap pertandingan tim nasional mereka.
Jumlah itu setara dengan sekitar 920 bak mandi yang penuh dengan minuman yang tumpah. Penyebabnya sederhana, hampir seperempat pendukung mengaku terlalu bersemangat saat merayakan sehingga makanan dan minuman di sekitar mereka ikut menjadi korban.
Suasana emosional juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan Skotlandia di Piala Dunia. Sebanyak 49 persen pendukung mengaku pernah meneteskan air mata saat menyaksikan pertandingan tim nasional, baik karena kegembiraan maupun kekecewaan. Jika dikumpulkan, jumlahnya diperkirakan setara dengan 3.920 gelas kecil berisi air mata para penggemar.
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Piala Dunia juga menjadi momen di mana banyak pendukung merasa dirinya lebih paham dibanding orang-orang di pinggir lapangan.
Sebanyak 19 persen responden percaya mereka bisa melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam membawa Skotlandia menuju final, bahkan sambil menikmati segelas bir di pub.
Topik yang paling sering memicu perdebatan di antara para suporter biasanya adalah keputusan penalti, taktik permainan, hingga pergantian pemain.
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