Hasil Haiti vs Skotlandia di Piala Dunia 2026: Tartan Army Langsung Menggebrak, Menang 1-0!

JawaPos.com — Timnas Skotlandia membuka kiprahnya di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 1-0 atas Haiti di Gillette Stadium, Foxborough, Minggu (14/6/2026) pagi WIB.

Gol tunggal John McGinn pada menit ke-27 memastikan tiga poin penting yang membawa The Tartan Army untuk sementara memuncaki Grup C.

Bagaimana Jalannya Babak Pertama? Skotlandia langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit awal dibunyikan.

Tim asuhan Steve Clarke tampil agresif dengan mengandalkan pergerakan Ben Doak dan dukungan lini tengah yang dikomandoi John McGinn serta Scott McTominay.

Meski terus ditekan, Haiti sempat memberikan ancaman pertama pada menit kelima. Sepakan Jean Jacques dari luar kotak penalti masih melenceng dari sasaran sehingga belum mampu menguji kiper Angus Gunn.

Dominasi Skotlandia akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-27.

John McGinn sukses memecah kebuntuan setelah melepaskan tembakan di dalam kotak penalti yang berubah arah akibat mengenai pemain lawan dan membuat kiper Haiti tak mampu melakukan penyelamatan.

Keunggulan tersebut membuat Skotlandia semakin percaya diri mengendalikan permainan. Sementara Haiti berusaha merespons melalui serangan balik cepat yang beberapa kali merepotkan lini belakang lawan.