Profil Breel Embolo, Striker Swiss yang Mencetak Gol ke Gawang Qatar

JawaPos.com - Tidak banyak pemain yang memulai Piala Dunia dengan cerita sedramatis Breel Embolo. Striker andalan Swiss itu bahkan nyaris tidak ikut ke Amerika Serikat sebelum akhirnya menjadi sosok penting bagi negaranya pada laga pembuka Piala Dunia 2026 melawan Qatar.
Meski kemenangan Swiss buyar akibat gol penyama kedudukan Boualem Khoukhi pada menit ke-94, gol Embolo tetap menjadi sorotan utama dalam hasil imbang 1-1 tersebut.
Melansir From the Spot, saat timnas Swiss berangkat menuju San Diego untuk memulai persiapan Piala Dunia, satu kursi di pesawat sengaja dibiarkan kosong.
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Kursi tersebut diperuntukkan bagi Embolo, yang saat itu masih tertahan di Swiss karena izin perjalanan elektronik Amerika Serikat (ESTA) miliknya sedang menjalani proses peninjauan ulang.
Penundaan tersebut berkaitan dengan sebuah perselisihan yang pernah terjadi di Basel pada 2018, dua tahun setelah dirinya meninggalkan klub tersebut untuk bergabung dengan Schalke 04 di Jerman.
Meski begitu, Federasi Sepak Bola Swiss tetap optimistis sang striker akan segera menyusul. Para pemain Swiss bahkan sempat mengunggah foto sebelum keberangkatan dengan pesan sederhana:
"Satu kursi kosong, tapi tidak lama lagi. Sampai jumpa, Breel Embolo."
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Harapan itu akhirnya menjadi kenyataan. Embolo mendapatkan izin masuk ke Amerika Serikat dan bergabung kembali dengan skuad Swiss beberapa hari sebelum pertandingan pembuka.
Kepercayaan yang diberikan pelatih Murat Yakin kepada Embolo langsung terbayar.
Penyerang berusia 29 tahun tersebut mencetak gol melalui titik penalti untuk membawa Swiss unggul atas Qatar. Penalti itu sendiri bermula dari situasi yang melibatkan dirinya, ketika sundulannya disambut Remo Freuler yang kemudian dilanggar di dalam kotak penalti.
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Tak hanya mencetak gol, Embolo juga tampil aktif sepanjang pertandingan. Ia tercatat menciptakan tiga peluang besar dan beberapa kali nyaris memberikan assist bagi rekan-rekannya.
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