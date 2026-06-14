Kontroversi Penalti Timnas Swiss Lawan Qatar, FIFA Sebut Gangguan Teknis Tak Pengaruhi Keputusan VAR

JawaPos.com - Perdebatan mengenai gol penalti Swiss ke gawang Qatar dalam laga Piala Dunia masih menjadi topik hangat di kalangan pecinta sepak bola, khususnya di Qatar.

Banyak pendukung Qatar menilai keputusan wasit memberikan penalti kepada Timnas Swiss seharusnya tidak sah. Sebab, menganggap terdapat posisi offside dalam proses terjadinya pelanggaran.

Sorotan utama mengarah kepada pemain timnas Swiss Remo Freuler yang disebut sudah berada dalam posisi offside sebelum insiden yang berujung penalti pada menit ke-14 pertandingan. Dugaan tersebut semakin ramai diperbincangkan setelah siaran langsung pertandingan tidak menampilkan tayangan teknologi offside semi-otomatis yang biasanya digunakan untuk memperlihatkan hasil pemeriksaan VAR.

Tidak munculnya tayangan tersebut memunculkan berbagai spekulasi di media sosial. Sejumlah suporter Qatar mempertanyakan transparansi proses pemeriksaan VAR dan menilai ada kemungkinan kesalahan dalam pengambilan keputusan.

Menanggapi polemik yang berkembang, FIFA akhirnya memberikan penjelasan resmi. Dalam keterangannya, badan sepak bola dunia itu menyebut bahwa memang terjadi gangguan teknis sementara yang menyebabkan grafis teknologi offside otomatis tidak dapat ditampilkan kepada publik saat insiden tersebut sedang diperiksa.

Meski demikian, FIFA menegaskan bahwa gangguan tersebut hanya memengaruhi tampilan siaran dan tidak berdampak pada proses kerja VAR di ruang kontrol pertandingan. Seluruh prosedur pemeriksaan tetap berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan.

FIFA juga menjelaskan bahwa tim VAR melakukan pengecekan menggunakan garis offside yang tersedia dalam sistem. Hasil pemeriksaan menunjukkan tidak ada pemain Swiss yang berada dalam posisi offside pada fase permainan sebelum penalti diberikan.

Untuk meredam perdebatan yang terus berkembang, FIFA kemudian merilis gambar hasil pemeriksaan VAR terkait insiden tersebut. Dari gambar yang beredar, posisi pemain memang terlihat sangat tipis dan berada di batas yang sulit dibedakan dengan mata telanjang.