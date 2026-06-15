Jepang Bangkit di Menit Akhir, Tahan Belanda 2-2 dalam Laga Dramatis Piala Dunia 2026

Pemain Jepang merayakan gol penyeimbang pada menit ke-89 saat menahan imbang Belanda 2-2 dalam laga Piala Dunia 2026 di Texas. (JFA)
JawaPos.com - Timnas Jepang menunjukkan mental pantang menyerah saat menghadapi Belanda pada laga pembuka Grup Piala Dunia 2026.
Sempat dua kali tertinggal, Samurai Biru berhasil memaksakan hasil imbang 2-2 berkat gol dramatis yang tercipta menjelang akhir pertandingan, Minggu (15/6/2026).
Gol penyeimbang pada menit ke-89 membuat Jepang terhindar dari kekalahan sekaligus mengamankan satu poin penting di awal turnamen. Di sisi lain, Belanda harus merelakan kemenangan yang sudah berada di depan mata.
Pertandingan yang berlangsung di Texas itu sempat berjalan lambat pada babak pertama. Baik Jepang maupun Belanda tampil disiplin dan berhati-hati sehingga peluang bersih sangat minim tercipta.
Belanda sebenarnya sempat mengancam lebih dulu melalui Donyell Malen pada awal laga. Namun setelah itu, lini pertahanan Jepang tampil solid dan mampu meredam agresivitas Oranje.
Sementara Jepang juga kesulitan membongkar pertahanan lawan. Hingga turun minum, skor kacamata 0-0 tetap bertahan meski kedua tim berusaha mengendalikan jalannya pertandingan.
Kebuntuan akhirnya pecah enam menit setelah jeda. Kapten Belanda, Virgil van Dijk, sukses memanfaatkan umpan silang Ryan Gravenberch untuk membawa timnya unggul 1-0 pada menit ke-51.
Gol tersebut membuat Belanda tampil lebih percaya diri. Trio lini tengah yang dihuni Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch, dan Tijjani Reijnders mulai mendominasi penguasaan bola serta mengontrol tempo permainan.
Namun keunggulan itu tidak bertahan lama. Jepang langsung memberikan respons cepat melalui Keito Nakamura pada menit ke-57.
Berawal dari pergerakan Takefusa Kubo, Nakamura melepaskan tembakan mendatar dari luar kotak penalti yang gagal diantisipasi kiper Bart Verbruggen. Skor berubah menjadi 1-1 dan pertandingan pun semakin menarik.
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